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川普政府誤將男子送薩爾瓦多 法官限3天內帶回

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

美國總統川普政府上個月誤將馬里蘭州男子阿布雷戈賈西亞（KilmarAbrego Garcia）驅逐到薩爾瓦多，聯邦法官希尼斯今天裁定，川普政府必須在3天內讓男子返回美國。

路透社報導，美國馬里蘭州格林貝（Greenbelt）聯邦地區法院法官希尼斯（Paula Xinis）在庭審期間表示，政府必須採取行動確保薩爾瓦多移民阿布雷戈賈西亞在本月7日前返回美國。

阿布雷戈賈西亞本是合法住在美國，且持有工作許可。美國有關當局早已承認「行政疏失」，但聲稱美方沒有將他帶回美國的法律權限。

阿布雷戈賈西亞的律師莫申伯格（Simon Sandoval-Moshenberg）今天在庭審期間告訴法官，驅逐阿布雷戈賈西亞行動並沒有法律依據。

莫申伯格說：「他們承認他們沒有把他趕到薩爾瓦多的法律權限…公共利益在於政府應依法行事。」

政府辯護律師魯維尼（Erez Reuveni）也承認阿布雷戈賈西亞不應該被驅逐。魯維尼說：「這點毫無爭議。」

法官希尼斯對魯維尼提出質問，要求他說明當局究竟依據何種法律權限逮捕並拘留阿布雷戈賈西亞。

希尼斯問道：「為什麼美國不能讓阿布雷戈賈西亞先生回來？」魯維尼表示，他問過美國政府這個問題，但尚未獲得令人滿意的答覆。

這次庭審是川普政府打擊移民行動的最新焦點。

川普3月15日援引1798年制定的「外國敵人法」（Alien Enemies Act），加速遣返據稱為委內瑞拉幫派「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）成員。川普政府表示，當天共派出兩架班機，將依這項戰時法律處理的人驅逐到薩爾瓦多，另有一架班機載有依其他規定驅逐的人員。

美國移民暨海關執法局（ICE）官員在法院文件中指出，儘管一項2019年10月的司法命令准許阿布雷戈賈西亞免遭驅逐，他仍被錯誤安置在第3架班機上。

阿布雷戈賈西亞3月12日遭美國移民暨海關執法局人員攔查拘留，並接受有關他涉嫌與幫派有瓜葛的訊問。阿布雷戈賈西亞對政府聲稱他是MS-13幫派成員的說法提出異議。

阿布雷戈賈西亞的律師在法院文件中表示，美國未能採取任何主動措施來「修正他們自己所說的錯誤」。阿布雷戈賈西亞的妻子和5歲孩子都是美國公民

川普 美國公民 西亞

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