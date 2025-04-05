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完成極地繞地球任務 4人搭SpaceX太空船安返地球

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導
華人王純(右起)和三名探險者31日展開太空極地軌道之旅。美聯社
華人王純(右起)和三名探險者31日展開太空極地軌道之旅。美聯社

4名民間太空人沿著新的極地軌道環繞地球飛行約4天，今天搭乘太空探索科技公司（SpaceX）太空船返回地球，在無須太多協助下步出太空船，完成SpaceX第6趟完整民間太空任務。

路透社報導，自3月31日晚間從美國佛羅里達州發射升空以來，這4名由馬爾他投資人王春出資率領的機組人員，便沿著一條從南北兩極繞行地球的圓形軌道飛行，踏上先前從未有人類飛過的特殊軌道，每40分鐘左右便經過一次冰雪覆蓋的極地地帶。

執行任務期間，他們完成了22項研究實驗，主要聚焦於微重力狀態下的人體變化。

這4名機組人員包括王春的3名友人與夥伴，分別是挪威影片導演米克森（Jannicke Mikkelsen）、德國機器人技術研究人員兼極地科學家羅格（Rabea Rogge）與澳洲冒險家菲力普斯（Eric Philips）。

他們的「乘龍號」（Crew Dragon）太空船今天早上縮小環繞地球的軌道飛行，幾個小時後，於美國東部時間中午左右降落在加州外海；之後，這艘太空船由一艘SpaceX船隻從水中吊起，並被移到船上的遮蔽平台下。

太空人返回地球時，通常都會有醫療與支持團隊協助；但在這次任務的最後一項實驗中，機組人員在沒有依靠團隊細心協助的情況下走出乘龍號。沒有用到擔架把他們抬出太空船，證明了太空人可以順利地在月球或火星走出太空船。

數十年來，美國國家航空暨太空總署（NASA）都是派出自己的太空人前往國際太空站（InternationalSpace Station），研究太空飛行對身體造成的影響，而這類飛行，尤其是比這趟「前進2號」（Fram2）飛行還長的任務，已知會導致骨質密度與肌肉質量降低。

今天，每位機組人員一個接一個緩慢地爬出乘龍號，他們的靈活性似乎只受到飛行服限制，但之後都掛著笑容站直身體。

太空人 極地 美國

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