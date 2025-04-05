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美媒指考慮加入投資團體收購TikTok 沃爾瑪否認

中央社／ 紐約4日綜合外電報導
美國零售業巨擘沃爾瑪公司（Walmart）。美聯社
美國零售業巨擘沃爾瑪公司（Walmart）。美聯社

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，零售業巨擘沃爾瑪（Walmart）正考慮加入一個有意收購短影音應用程式TikTok的投資人團體；沃爾瑪今天予以否認。

路透社報導，美國廣播公司新聞網記者王思琳（Selina Wang）今天稍早在社群平台X發文說，有知悉交易的消息人士透露，沃爾瑪這家全球最大零售商正「積極考慮」加入一個打算收購TikTok的投資人團體。

這則貼文和美國廣播公司新聞網網站刊登的後續報導說，沃爾瑪是因電子商務龍頭亞馬遜（Amazon）參與而感興趣。

沃爾瑪發言人說，這則報導有誤，已從網站撤下。

這篇報導的連結已失效。美國廣播公司新聞網對此尚未置評。

沃爾瑪先前也與TikTok有過關聯，曾於2020年考慮與科技企業微軟（Microsoft）合作買下TikTok。美國總統川普今天將中國字節跳動公司（ByteDance）出售TikTok在美業務的期限延長75天；若不在期限內找到非中國買家，TikTok可能被禁止在美營運。

TikTok 沃爾瑪 美國

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