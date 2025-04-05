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川普親口證實 馬斯克在白宮時日不多

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
馬斯克跟川普的關係引起外界很大關注。路透
馬斯克跟川普的關係引起外界很大關注。路透

美國總統川普親口證實，第一麻吉馬斯克「幾個月」後將離開白宮，專心自身事業。川普告訴記者，馬斯克將離開政府效率部（DOGE），全職經營自己事業。

馬斯克目前的身分是「特殊政府員工」（“special government employee”），可以任公職的最長時間為130天，就是5月底到6月初。

外界預期川普會延長馬斯克的任期，川普卻一面說，馬斯克績效卓著，一面說：「他有許多事業需要打理」，暗示不會讓馬斯克延任。

威斯康辛州日前的選舉，馬斯克豪擲2000萬美元，共和黨候選人依舊吞敗，黨內開始浮現馬斯克是負債的聲音。馬斯克出席內閣會議，部分閣員抱怨馬斯克越權。

在川普授權下，馬斯克領軍的DOGE大砍聯邦政府人力，關閉部門局處，怨聲載道。

川普 馬斯克

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