極右翼遞名單 川普國安大清洗

美國總統川普二日與極右翼陰謀論者盧默在白宮會面後，三日宣布開除多名國安會與軍方領導人，包括國安局長兼網戰司令部司令霍格及其文人副手諾伯爾、國安會資深科技主任費特、資深情報主任華爾希等。不過，盧默曾公開表示想趕走的華裔副國安顧問黃之瀚保住職位。

紐約時報引述知情官員說法，川普二日宣布對等關稅前，在白宮橢圓辦公室與外部顧問盧默等人會晤。盧默攜帶一份附上十人名單的報告，稱部分國安會成員對川普不夠忠誠，要求解雇這些人。出席者有副總統范斯、白宮幕僚長威爾斯及國安顧問沃茲，沃茲還為其下屬辯護。

極右翼陰謀論者盧默是川普心腹。（美聯社）

盧默是爭議人物，曾宣稱九一一恐怖攻擊有「內賊」，還經常發表反伊斯蘭教、反移民言論，川普陣營不少人跟她保持距離，她卻依舊在川普核心圈內。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，這場會面導致費特、華爾希等至少三名國安會成員被解雇。華盛頓郵報則報導，網戰司令部副司令哈特將代理國安局長，文人副局長則由國安局執行主任湯瑪斯代理。

紐約時報引述一名知情官員說法，稱盧默與川普會面時要求趕走國安局長霍格，川普於是下令防長赫塞斯辦理，職缺由網戰司令部副司令哈特代理。由於新國安與軍情領導層打算對中國採取更強硬的網路攻擊，態度謹慎的霍格與川普新政府格格不入，加上他是拜登任命，川普官員更對其保持戒心。

ＣＮＮ引述現任與前任國防官員說法，國防部瀰漫恐懼氣氛，官員們憂心隨時可能因對川普不夠忠心而遭開除。

祖籍是廣東的黃之瀚被盧默公開質疑對川普不夠忠誠，也從未隸屬川普核心陣營，黃妻邱如珍更曾在歐巴馬與拜登政府的司法部任職，邱如珍父親則是中國衛星製造商股東，盧默曾質疑「為什麼要讓華人擔任國安職務」。

黃之瀚因沃茲力保而留任，但近期仍可能去職。華爾街日報引述多名不具名白宮官員談話，沃茲近期因國安群組洩密案成輿論箭靶，川普對其極為不滿，有可能幾周內離任。