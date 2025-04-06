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自由歐洲電台停止對俄衛星節目

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）在特朗普總統一系列削減聯邦政府機構的舉措中，自由歐洲電台的資金已遭凍結。盡管自由歐洲電台在法庭爭取到了一項臨時禁制令，但監管電台運作的美國全球媒體署（USAGM）並未釋放遭凍結的資金。

自由歐洲電台/自由電台台長卡普斯（Stephen Capus） 對法新社表示：“今天我們來上班時發現，USAGM關閉了覆蓋俄羅斯的衛星服務。”這一決定使俄語頻道“現代時光”的全天候廣播受到影響，該節目覆蓋俄羅斯、烏克蘭、中亞、東歐以及其他地區。

卡普斯對法新社表示：“美國全球媒體署通知我們，負責將‘現代時光’欄目傳送到歐洲的衛星合同已經終止。”USAGM沒有對法新社的置評請求作出回應。

卡普斯說，俄羅斯觀眾現在看到的是一個紅色電視屏幕，上面寫著：“我們遺憾地通知您，美國全球媒體署（USAGM）已決定終止‘現代時光’的播出。”

總部設在捷克首都布拉克的自由歐洲電台/自由電台Radio Free Europe/Radio Liberty ，是冷戰時期，美國為應對蘇聯宣傳而設立的。自由歐洲電台/自由電台擁有大約1,700名員工，用27種語言向23個國家廣播，覆蓋面包括俄羅斯、白俄羅斯、伊朗和中國等國家。

1995年，隨著蘇聯解體，自由歐洲電台/自由電台從慕尼黑搬遷至布拉格。

卡普斯表示，自由歐洲電台/自由電台還有其他方式為俄羅斯觀眾提供信息，“但中斷衛星服務並不是俄羅斯政府采取的行動。這是USAGM下達的命令。”

周二，由於尚未收到USAGM撥付的7700萬美元運營資金，自由歐洲電台/自由電台讓許多員工進入減薪休假狀態。卡普斯說：“我認為，毫無疑問，特朗普政府希望我們關門大吉。我認為這一點非常明顯。”

（法新社）

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