快訊

「抱歉來晚一天」美課我32%關稅 卓榮泰880億協助方案「9大面向及20項措施」

妻被迫下海養活子女…拋家夫如今年收入僅百元 伸手討扶養費遭拒

最重判死刑！南韓尹錫悅下台後將面臨內亂罪審判

聽新聞
0:00 / 0:00

美國首張「金卡簽證」曝光！川普得意秀設計 砸1.6億元可獲永久居留權

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普3日搭乘空軍一號飛往佛州邁阿密的途中向記者發表講話時，舉起了價值500萬美元的金卡。美聯社
美國總統川普3日搭乘空軍一號飛往佛州邁阿密的途中向記者發表講話時，舉起了價值500萬美元的金卡。美聯社

美國總統川普2月推出「金卡簽證」（Gold Card），即在美國投資達500萬美元者（約台幣1.64億元），就能獲得永久居留權。川普3日在總統專機空軍一號上，掏出有他本人肖像的「川普卡」（THE TRUMP CARD），向隨行記者團得意炫耀這張新「金卡」設計。

美國目前的EB-5類移民簽證規定，投資至少80萬美元（約台幣2600萬元），並且創造10個就業機會，即可獲得美國居留權「綠卡」，但川普認為這樣的投資金額太低，計畫取消EB-5，轉而推動投資移民金卡。

紐約郵報報導，川普告訴記者，「出500萬美元，這張卡可能就是你的」。他說，「這是這種卡的第一張，你知道這張卡是什麼嗎？這是金卡，川普卡」。

川普宣稱，自己是第1個買家，但不確定第2個買家是誰，並且解釋，這張卡「將在大約不到2周內推出，大概。很令人興奮，對吧？」

川普2月底時表示，有錢人將購買金卡以取得永久居留權。金卡與綠卡雷同，但更為複雜，是讓富人或有才能的人取得美國公民的途徑之一，雖然不代表成為美國公民，卻是成為公民的一個管道，正因為金卡不代表美國公民，他無須取得國會同意來推動金卡。

美國商務部長盧特尼克3月底接受播客訪問時透露，全球有3700萬潛在買家，川普認為可以賣出100萬張，「昨天就賣了1000張」，預計未來將全面取代現行的EB-5投資移民方案。他還表示，金卡簽證的數量無上限，收入則用來償還國債。

川普 移民 美國公民

延伸閱讀

川普關稅政策上路 力積電黃崇仁：以台灣來說傳產衝擊很大

川普揮關稅大刀 學者：不影響美國與盟國安全關係

網傳X社群留言截圖？府：賴總統未在川普帳號回文

川普經濟政策遭質疑「觀念停在上世紀」 關稅風暴再掀全球市場焦慮

相關新聞

離間中俄、疏遠盟友？川普「反向尼克森」戰略恐兩頭空 分析師全這樣看

華盛頓郵報專欄作家伊格內修斯（David Ignatius）4日刊文指出，美國總統川普正顛覆全球軍事與經濟秩序，並似乎深...

美國首張「金卡簽證」曝光！川普得意秀設計 砸1.6億元可獲永久居留權

美國總統川普2月推出「金卡簽證」（Gold Card），即在美國投資達500萬美元者（約台幣1.64億元），就能獲得永久...

三星電子傳調漲記憶晶片價格 最大漲幅5%

南韓半導體業界消息來源周四（3日）透露，三星電子正在與全球多位主要客戶討論調漲記憶晶片事宜，提議要將價格由目前的水準，調...

川普會陰謀論女將 炒掉3國安官員 但未解雇華裔副國安顧問

國家安全顧問沃茲(Mike Waltz)誤將記者加入高層「群聊」的事件爆發多日後，川普總統3日突然開除了國家安全委員會(...

國防部長赫塞斯涉群聊洩密門 國防部調查

五角大廈代理督察長(inspector general)3日宣布，將會審查國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)，使...

參議員提修法草案 關稅須國會審查 60天內通過 否則失效

川普總統宣布對等關稅政策，震驚全球，也刺激美國國會做出反應；共和黨和民主黨籍聯邦參議員3日提出修法草案，希望恢復國會對總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。