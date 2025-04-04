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三星電子傳調漲記憶晶片價格 最大漲幅5%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
南韓三星電子傳出將調漲記憶晶片價格。 路透
南韓三星電子傳出將調漲記憶晶片價格。 路透

南韓半導體業界消息來源周四（3日）透露，三星電子正在與全球多位主要客戶討論調漲記憶晶片事宜，提議要將價格由目前的水準，調高3%-5%。

南韓媒體The Pulse報導，三星的半導體定價政策一向保持著保守立場，在供應過剩和需求減緩時，總是難以漲價。不過這次情況改觀了，在川普終究會對半導體課稅的擔憂之下，客戶開始囤貨，記憶晶片的需求因而大增。

在川普政府陸續宣布幾輪關稅措施之後，半導體目前還倖免於難，不過根據美國媒體最新報導，川普3日在空軍一號專機上，對隨行記者表示，很快就會對半導體開徵關稅。

市場研究公司DRAMeXchange的資料顯示，一般個人電腦使用的DRAM DDR4 價格，3月連續第四個月持平在1.35美元，但用於高階電腦和伺服器的DDR5漲了12%至4.25美元，NAND Flash的價格也有9.6%漲幅，兩類晶片都連續第三個月呈現向上走勢。

南韓晶片業人士說，去年一整年記憶晶片供應過剩，主要業者因而減產，使最近供應降低。中國大陸的人工智慧（AI）裝置卻在這個時候增加，產業也更朝自動化發展，於是逐漸帶動價格上揚。

三星決定漲價另也是要向同業看齊。全球第三DRAM製造商美光（Micron Technology）稍早前通知了客戶，即將調漲價格。

南韓業界內部人士相信，隨著川普真的對半導體加課關稅，擾亂供應，今年下半年記憶晶片價格還能再繼續往上走。

半導體 川普

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