一屍兩命！女子懷胎8月遭前男友連開3槍 悲劇過程女兒全目睹

美國一名懷胎8個月的女子才剛舉辦完產前派對，就被4個孩子親眼目睹遭前男友狠心槍殺，一屍兩命。

根據《紐約郵報》報導，美國一名男子賈斯汀（Justin Soriano）2021年9月跑到前女友沙妮絲（Shanice Young）的住處，當時懷孕8個月的沙妮絲和現任男友剛從產前派對返家，男友正在將收到的禮物搬進屋內，沙妮絲和2個女兒以及他的2個孩子待在車上。

賈斯汀持槍追逐沙妮絲的男友，沙妮絲見狀下車質問他「為什麼要這樣」，結果賈斯汀對著她的臉連開3槍後逃走。所有孩子親眼目睹這起槍擊事件，最後沙妮絲送醫死亡，肚子裡的寶寶也沒保住。

案發幾天後警方抓獲賈斯汀，他曾因吸毒、拒捕和攻擊等罪名有9次被捕紀錄，兩個月後被判犯有謀殺、非法持有武器、威脅和危害兒童福利罪，於近日判處40年徒刑。

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