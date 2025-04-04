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「股神」巴菲特旗下的波克夏 挺住關稅引發的股市拋售潮

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
「股神」巴菲特旗下波克夏公司周四股價下跌1.4%，表現優於標普500指數的重挫5%。路透
「股神」巴菲特旗下波克夏公司周四股價下跌1.4%，表現優於標普500指數的重挫5%。路透

「股神」巴菲特旗下波克夏公司周四經歷了動盪的交易時段，但股價僅小跌，挺住川普關稅風暴引發的股市拋售潮：波克夏B股下跌1.4%，表現優於標普500指數的重挫5%。

這種穩定性在一定程度上反映出波克夏主要營收來源，保險業，與全球貿易保持相對隔離。KBW保險指數周四下跌2.7%，波克夏旗下Geico的直接競爭對手Progressive股價勁揚2%，是該指數表現最好的個股。

CFRA分析師Cathy Seifert說，保險公司也有定價權，因此，「關稅引發的汽車維修費用和房屋建築造價通膨帶來的成本增加將轉嫁給消費者」。

但波克夏的主要持股，包括美國銀行（BofA）、雪佛龍和美國運通在內，周四股價均下跌，僅蘋果公司的市值就蒸發超過3.000億美元。巴菲特去年決定大幅削減他對這家iPhone製造商的持股似有先見之明。

市場暴跌引發外界揣測，巴菲特可能利用機會推動併購。最近幾季，這位94歲億萬富豪都沒有進行重大交易，現金儲備在2024年底已達創紀錄的3,342億美元。

保險 指數 波克夏

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