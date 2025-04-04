快訊

經典賽／陳偉殷將加入中華隊 擔任情蒐團隊成員

南韓法官宣告「罷免尹錫悅」，60天內舉行總統大選

太好運？創世志工暗槓「4千張發票」中百萬獎金 法院判決曝光

美元下跌 幾已回吐川普當選以來漲幅

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美元在川普宣布對等關稅後，3日兌主要貨幣匯率下跌。路透
美元在川普宣布對等關稅後，3日兌主要貨幣匯率下跌。路透

隨著美國總統川普宣布新一輪、全面性的對等關稅，顛覆全球市場，美元幾乎抹去了川普去年11月贏得美國總統大選以來的所有漲幅。

衡量美元兌六種主要貨幣匯價變動的美元指數（DXY）周四（3日）大跌1.67%至102.072。彭博資訊彙編的彭博美元指數也下跌1.5%，自川普當選後，彭博美元指數曾上漲約5%，今年至今，跌幅超過了4%。

由於擔心川普關稅政策將引發貿易戰，導致經濟成長放緩，美元周四隨美國公債殖利率、美國股市挫跌。交易員尋求避險之際，所有其他G-10貨幣全數上漲，且由避險貨幣日圓和瑞士法郎領漲。

日圓兌美元匯率周四一度大漲2.73%至145.20日圓兌1美元，收盤時仍有2.16%漲幅，報146.06。瑞郎兌美元匯率更是一度升值3.1%，收盤漲幅也在2%以上。這兩種避險貨幣兌美元匯價，周四都創下六個月來新高。

歐元兌美元也一度上漲2.7%，觸及1歐元兌1.1144美元的高點，是2015年以來最大盤中漲幅。

東方匯理資產管理公司美國固定收益和外匯策略主管Paresh Upadhyaya說：「美元熊市已經到來，而且來勢洶洶，」，他預測美元指數今年可能會下跌10%，因為美國「瀕臨經濟衰退」。

ForexLive 首席貨幣分析師Adam Button認為，外匯市場傳遞的訊息是，美國經濟成長將受到影響，美國在全球貿易中建立的體系正在分崩離析。他說，「今天，對關稅的本能反應是拋售一切。任何原本擁擠的交易都在變得稀疏，美元也不例外」。

市場繼續消化川普關稅影響之際，投資人密切關注今（4）日美國將公布的非農就業報告，以尋找勞動力市場狀況以及美國聯準會（Fed）利率政策可能走向的線索。聯準會主席鮑爾今日預定要發表的談話內容也是一大焦點，如果他現在的立場比變得比預期更為鷹派，這將形成巨大風險。

Button指出，市場已經在說對通膨下降沒那麼有信心了，如果再拿走降息押注，真的就會很慘了。

川普 美國 貨幣

延伸閱讀

臉書祖克柏花7.6億在華府置產 希望拉近與川普的距離

關稅談判籌碼 川普舉中國TikTok出售案為例

說好「我們明天見」卻神隱 網友酸卓榮泰：大罷免川普

川普的刀子會砍到誰？ 謝金河籲賴清德找經濟談判好手

相關新聞

「股神」巴菲特旗下的波克夏 挺住關稅引發的股市拋售潮

「股神」巴菲特旗下波克夏公司周四經歷了動盪的交易時段，但股價僅小跌，挺住川普關稅風暴引發的股市拋售潮：波克夏B股下跌1....

美元下跌 幾已回吐川普當選以來漲幅

隨著美國總統川普宣布新一輪、全面性的對等關稅，顛覆全球市場，美元幾乎抹去了川普去年11月贏得美國總統大選以來的所有漲幅。

川普關稅害全球前500大富豪身價損失2080億美元！祖克柏最慘

美國總統川普2日宣布全面對等關稅，造成股市暴跌。彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Inde...

臉書祖克柏花7.6億在華府置產 希望拉近與川普的距離

社群媒體巨擘臉書母公司Meta老闆祖克柏（Mark Zuckerberg）斥資2300萬美元（7.6億台幣）在華府買下豪...

日股早盤重挫約3% 連續第二天下跌、日家庭支出三個月來首見下降

日本股市連續第二天下跌，因全球投資人擔心川普對等關稅將重創全球經濟，急於拋售風險資產並尋求避險。日圓走強也拖累出口公司。

欠缺忠誠悖離外交政策 川普大炒國安會官員

美國媒體報導，美國總統川普2日與極右翼人士會面後，開除至少6位白宮國安會官員，涉及「Signal洩密門」的國安顧問沃茲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。