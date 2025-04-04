美元下跌 幾已回吐川普當選以來漲幅

隨著美國總統川普宣布新一輪、全面性的對等關稅，顛覆全球市場，美元幾乎抹去了川普去年11月贏得美國總統大選以來的所有漲幅。

衡量美元兌六種主要貨幣匯價變動的美元指數（DXY）周四（3日）大跌1.67%至102.072。彭博資訊彙編的彭博美元指數也下跌1.5%，自川普當選後，彭博美元指數曾上漲約5%，今年至今，跌幅超過了4%。

由於擔心川普關稅政策將引發貿易戰，導致經濟成長放緩，美元周四隨美國公債殖利率、美國股市挫跌。交易員尋求避險之際，所有其他G-10貨幣全數上漲，且由避險貨幣日圓和瑞士法郎領漲。

日圓兌美元匯率周四一度大漲2.73%至145.20日圓兌1美元，收盤時仍有2.16%漲幅，報146.06。瑞郎兌美元匯率更是一度升值3.1%，收盤漲幅也在2%以上。這兩種避險貨幣兌美元匯價，周四都創下六個月來新高。

歐元兌美元也一度上漲2.7%，觸及1歐元兌1.1144美元的高點，是2015年以來最大盤中漲幅。

東方匯理資產管理公司美國固定收益和外匯策略主管Paresh Upadhyaya說：「美元熊市已經到來，而且來勢洶洶，」，他預測美元指數今年可能會下跌10%，因為美國「瀕臨經濟衰退」。

ForexLive 首席貨幣分析師Adam Button認為，外匯市場傳遞的訊息是，美國經濟成長將受到影響，美國在全球貿易中建立的體系正在分崩離析。他說，「今天，對關稅的本能反應是拋售一切。任何原本擁擠的交易都在變得稀疏，美元也不例外」。

市場繼續消化川普關稅影響之際，投資人密切關注今（4）日美國將公布的非農就業報告，以尋找勞動力市場狀況以及美國聯準會（Fed）利率政策可能走向的線索。聯準會主席鮑爾今日預定要發表的談話內容也是一大焦點，如果他現在的立場比變得比預期更為鷹派，這將形成巨大風險。

Button指出，市場已經在說對通膨下降沒那麼有信心了，如果再拿走降息押注，真的就會很慘了。