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臉書祖克柏花7.6億在華府置產 希望拉近與川普的距離
社群媒體巨擘臉書母公司Meta老闆祖克柏（Mark Zuckerberg）斥資2300萬美元（7.6億台幣）在華府買下豪宅，據信是希望跟川普拉近距離。該屋位於華府西北區，房仲業者簽下保密條款，根據登錄資料，該房面積超過400坪（15000平方英尺）。2300萬美元對於身家高達1840億美元（6兆台幣）的祖克柏來說，根本是九牛一毛，能就近接觸川普，無價！
豪宅位置靠近華府大教堂跟海軍天文館等華府知名地標，是該區售價第3高的房產。房仲業者用「私人使館」形容祖克柏的豪宅。
9年前，電商巨擘亞馬遜老闆貝佐斯（Jeff Bezos）也以相同價格在華府置產，位在華府Kalorama區，占地650坪（27000平方英尺）。當時外界認為，購屋與貝佐斯就近管理華盛頓郵報有關，但他很少待在華府。
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