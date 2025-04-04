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日股早盤重挫約3% 連續第二天下跌、日家庭支出三個月來首見下降

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日股周五早盤重挫約3%。美聯社
日股周五早盤重挫約3%。美聯社

日本股市連續第二天下跌，因全球投資人擔心川普對等關稅將重創全球經濟，急於拋售風險資產並尋求避險。日圓走強也拖累出口公司。

東證股價指數（Topix）早盤重挫3.4%至2,481.54點，日經222指數下跌2.7%至33,811.30點。日圓兌美元匯價跳漲2.7%，升抵10月以來最高水準。

電子和汽車出口商是拖累Topix走跌的行業之一。銀行股跌幅比周四還大，原因是川普的全面關稅政策讓日本央行政策正常化路線蒙上陰影。川普將對日本出口產品徵收24%的關稅。

三井住友DS資產管理公司首席市場策略師Masahiro Ichikawa表示：「沒有跡象顯示川普的關稅政策會有變化，股市今天的走勢很可能考慮到經濟長期受創的憂慮。」

Topix指數很能能從3月高點大跌10%，陷入技術性修正。

另外，周五，日本內務省公布，2月經通膨因素調整後的家庭支出較一年前下降0.5%。經濟學家預估中值為下降0.8%。領跌的是服裝和鞋類、住房和食品方面的支出。這表明在美國對日本全面加微關稅之前，日本經濟的一個關鍵領域存在脆弱性。

川普 指數 日本經濟

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