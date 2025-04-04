等朝貢？川普說可考慮降關稅 就看外國開什麼「驚人」條件交換
美國總統川普表示，如果其他國家能夠開出一些「驚人」的交換條件，他對降低關稅持開放態度。
川普周四在「空軍一號」上的講話主要為自己的關稅行動辯護。他說對利率下降感到高興並相信經濟動盪會平息。
他還重申，如果北京方面同意字節跳動出售TikTok的美國業務，他尤為願意為中國大陸提供關稅減讓。該短影音服務面臨周六在美國下架，除非川普為爭取達成交易再次延遲禁令實施。
川普還表示，他相信英國對新關稅體制下的待遇感到滿意。英國面臨的是最低的10%關稅，而歐盟的稅率則設在20%。
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