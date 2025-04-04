快訊

懶人卡／川普關稅政策重擊全球！ 對台灣、各國影響、分析一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

川普支持率掉至43％ 回鍋後新低

聯合報／ 編譯魏紹揆／綜合報導
美國總統川普2日宣布對等關稅政策。歐新社
美國總統川普2日宣布對等關稅政策。歐新社

美國總統川普把四月二日發布對等關稅之日稱為解放日，但若他沒兌現重塑經濟承諾，對等關稅可能使選民感到痛苦，並反噬共和黨，他本人支持率跌到百分之四十三，為回鍋白宮以來最低。

路透民調顯示，百分之五十三的美國民眾認為提高關稅弊大於利；百分之卅一不認同。百分之四十八不認為美國勞工將因關稅獲益，僅百分之卅一認同。

百分之七十美國人認為，提高關稅將推升食品雜貨和其他消費品的價格。這份調查包含百分之六十二共和黨選民。

專家表示，重振美國製造業、改變供應鏈並將生產轉移回國內需要幾年時間。與此同時，消費者可能將看到物價上漲、經濟陷入低迷、盟友對美國產品徵稅等等，這些是明年期中選舉前選民不願接受的。

另一方面，路透三月卅一日到四月二日所做的民調顯示，川普支持率較前一周下滑兩個百分點至百分之四十三，是一月廿日就任以來最低。受訪者對川普經濟表現打低分，僅百分之卅七支持。川普首屆任期時最高支持率為百分之四十九，是在他剛就任時創下。

川普第一任期擔任白宮聯絡室主任的杜布克說，「川普對痛苦的忍受度很高，但明年十一月期中選舉可能變成真正的痛苦」，現在令人擔憂的是，何時才能看到川普當局所說的好處，如今離期中選舉只剩十八個月。

共和黨人已對川普露出不滿跡象。該黨候選人一日雖在佛州眾議員補選中勝出，但領先差距遠低於川普去年在該州表現。

川普 美國

延伸閱讀

遭川普課32%關稅 印尼外交部：將派高級官員赴美協調

川普課台灣32%關稅 藍委呼籲賴清德：直接找AIT溝通

「末日博士」羅比尼：川普新關稅「玩火」 將導致雙重惡果

林濁水：川普時代「不疑川」肯定會有問題

相關新聞

禁愛令全面擴大！美國不准駐陸外交人員與大陸人談戀愛、發生關係

美聯社3日獲悉，美國政府已禁止駐中國大陸的美國政府人員及家屬，還有和擁有安全許可的承包商，與中國大陸公民發生任何戀愛或性...

川普支持率掉至43％ 回鍋後新低

美國總統川普把四月二日發布對等關稅之日稱為解放日，但若他沒兌現重塑經濟承諾，對等關稅可能使選民感到痛苦，並反噬共和黨，他...

只因看比賽坐錯位置 德州高中生竟當場拔刀殺人

美國德州日前發生一場驚人悲劇。一名高中生去看田徑比賽，卻因為座位問題發生爭執。沒想到爭執過程中，對方竟然拿出預藏的刀，直接猛刺男子胸口，讓他當場死在家人懷中。

美國務卿魯比歐：川普不反北約 有錢盟國應做更多

美國國務卿魯比歐在首次出席北約外長會前表示，美國將支持北約，強調川普並不反對北約，反對的是北約無法使盟國履行防衛承諾。他...

馬斯克極端風格 也惹「冰夫人」不爽

即將離開政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)的53歲科技富豪馬...

川普對等關稅 完整名單一覽

美國總統川普今天宣布5日起實施基準10%關稅，並對個別國家徵收17%至49%「對等關稅」，9日起生效

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。