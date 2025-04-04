川普支持率掉至43％ 回鍋後新低

美國總統川普把四月二日發布對等關稅之日稱為解放日，但若他沒兌現重塑經濟承諾，對等關稅可能使選民感到痛苦，並反噬共和黨，他本人支持率跌到百分之四十三，為回鍋白宮以來最低。

路透民調顯示，百分之五十三的美國民眾認為提高關稅弊大於利；百分之卅一不認同。百分之四十八不認為美國勞工將因關稅獲益，僅百分之卅一認同。

百分之七十美國人認為，提高關稅將推升食品雜貨和其他消費品的價格。這份調查包含百分之六十二共和黨選民。

專家表示，重振美國製造業、改變供應鏈並將生產轉移回國內需要幾年時間。與此同時，消費者可能將看到物價上漲、經濟陷入低迷、盟友對美國產品徵稅等等，這些是明年期中選舉前選民不願接受的。

另一方面，路透三月卅一日到四月二日所做的民調顯示，川普支持率較前一周下滑兩個百分點至百分之四十三，是一月廿日就任以來最低。受訪者對川普經濟表現打低分，僅百分之卅七支持。川普首屆任期時最高支持率為百分之四十九，是在他剛就任時創下。

川普第一任期擔任白宮聯絡室主任的杜布克說，「川普對痛苦的忍受度很高，但明年十一月期中選舉可能變成真正的痛苦」，現在令人擔憂的是，何時才能看到川普當局所說的好處，如今離期中選舉只剩十八個月。

共和黨人已對川普露出不滿跡象。該黨候選人一日雖在佛州眾議員補選中勝出，但領先差距遠低於川普去年在該州表現。