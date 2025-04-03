美國務卿魯比歐：川普不反北約 有錢盟國應做更多

美國國務卿魯比歐在首次出席北約外長會前表示，美國將支持北約，強調川普並不反對北約，反對的是北約無法使盟國履行防衛承諾。他要求有錢的盟國付出更多，提出國防支出占GDP5%目標，並說美國也會增加國防支出。

在川普剛宣布「對等關稅」使歐洲與美國關係更緊張，加上先前多次表達不滿北大西洋公約組織（NATO）其他盟國防衛支出不足的氛圍下，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）上任後首次到北約布魯塞爾總部參加外交部長會議。

魯比歐在進入會場前向媒體表示，日前4名美國軍人在立陶宛執行重要訓練時喪命的悲劇提醒了大家，「美國在北約一如既往地活躍」。

他強調川普清楚表明支持北約，「但我們希望北約變得更強大，更加可行」，而唯一方法就是組成這個重要聯盟的國家擁有更多防衛能力，盟國是有錢的先進經濟體，有能力投入更多。

魯比歐表示，美國同樣需要資源滿足國內需求，「但由於我們在世界上發揮的作用，我們優先考慮國防，我們希望合作伙伴也這樣做」。他說，過去幾年發生的事件，包括在歐洲一場全面的地面戰爭，突顯了硬實力仍是必要的遏阻力量。

他明言美國正推動每個北約成員達到國防支出占國內生產毛額（GDP）5%的目標，美國本身也會提高國防支出占比。

魯比歐說，川普並不反北約，他反對的是北約無法確保每個成員國履行共同防禦條約下的義務。

今明兩天的北約外長會議同時邀請了日本、南韓、澳洲及紐西蘭等印太4國參與，魯比歐說他們是北約的重要夥伴，尤其考量印太地區對航行自由和領土完整性的威脅增加，在此脈絡下美國期待與印太4國合作。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）今早在會前也向媒體提到與印太4國的合作重點，尤其是在提高國防工業生產的議題上深化合作關係。