禁愛令全面擴大！美國不准駐陸外交人員與大陸人談戀愛、發生關係

美聯社3日獲悉，美國政府已禁止駐中國大陸的美國政府人員及家屬，還有和擁有安全許可的承包商，與中國大陸公民發生任何戀愛或性關係。

4名知情人士向美聯社透露，這項政策是1月卸任的美國大使伯恩斯（Nicholas Burns）離陸前不久實施。

對於駐他國的美國外交官來說，與當地人約會甚至嫁娶的情況並不罕見。雖然一些美國機構已對此類關係有著嚴格規定，但冷戰後從未聽聞全面性「禁愛政策」。

根據報導，2024年夏季制定了該政策的更有限版本，禁止美方人員與駐陸美國使領館陸籍警衛與其他支援人員發生「戀愛和性關係」，但伯恩斯在川普總統就職前幾天擴大禁令，全面禁止與大陸公民談情說愛。

美聯社無法確定該政策如何精確定義「戀愛或性關係」一詞；其中2位知情人士表示，美國國會議員聯繫了伯恩斯，對限制前述關係不夠嚴格表達關切後，2024年夏季首先討論了新政策。美國眾議院中共競爭特別委員會沒有回應置評請求。

新政策涵蓋美國駐陸使團，包括北京大使館以及廣州、上海、瀋陽、武漢和香港的美國領事館，不適用於駐在中國大陸境外的美方人員，唯一例外則是與陸方公民存在既有關係的美方人員，他們可以申請豁免。前述人士說，如果豁免被拒，他們必須終止關係或離開崗位，任何違反該政策的人將被勒令立即離境。

該政策於1月以口頭和電子方式傳達給駐陸美方人員，但尚未公開宣布。對於記者詢問，美國國安會將問題轉給國務院，國務院則表示不評論內部事務。

伯恩斯2月回到諮詢公司科恩集團（Cohen Group）擔任副主席，沒有回覆美聯社寄給他的置評電郵。大陸外交部在一份傳真聲明中表示，「關於這個問題，詢問美方更為適當」。

根據報導，在中國大陸，前述關係的全面性禁令多年來沒有生效。直到1月新禁令傳達前，駐陸美方人員必須向上級報告他們與大陸公民的任何親密接觸，但並未明確禁止戀愛或性關係。外界對美國政府在別處的禁愛政策知之甚少，原被視為機密，尚不清楚此類政策在其他國家的限制程度。