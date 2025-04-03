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中美兩相比較 BBC：川普對等關稅恐成送給習近平的禮物

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
中國大陸國家主席習近平與國際商界代表3月28日在北京人民大會堂拍攝團體照。路透
中國大陸國家主席習近平與國際商界代表3月28日在北京人民大會堂拍攝團體照。路透

美國總統川普2日宣布，對所有國家課徵10%基本關稅，一些對美國貿易逆差較多的國家還將被課徵更高稅率對等關稅。BBC指出，川普無差別課徵的「解放日」關稅，可能成為送給中國大陸國家主席習近平的一份禮物。

美國對中國大陸商品加徵對等關稅34%，還要再疊加目前大陸商品已被課徵的20%關稅。BBC報導，雖然大陸商品被美國課徵54%關稅確實巨大，無疑會造成出口美國的陸企損失，而北京威脅祭出反制措施，也將損害試圖進入大陸市場的美企。但在某種程度上，川普這些舉動是一份送給習近平的禮物。

習近平正將中國大陸描繪為自由貿易擁護者與多邊機構支持者，並將陸方與被視為破壞兩者的美方相較。就在上周，習近平與許多歐企在內的大型國際公司執行長們坐下來，形象清晰可見。大陸試圖塑造川普領導下的美國等於混亂、破壞貿易與利己國家，習近平領導下的大陸等於穩定、自由貿易和全球合作。

人們可能質疑中共對世界現狀的解讀，但每當川普採取像是2日宣布的「解放日」舉措時，就讓習近平的宣傳更容易傳遞。

BBC說，經濟需求可能吸引許多國家更接近習近平的中國大陸，進一步遠離川普的美國。

川普 美國 習近平

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