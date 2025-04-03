只因看比賽坐錯位置 德州高中生竟當場拔刀殺人

美國德州日前發生一場驚人悲劇。一名高中生去看田徑比賽，卻因為座位問題發生爭執。沒想到爭執過程中，對方竟然拿出預藏的刀，直接猛刺男子胸口，讓他當場死在家人懷中。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生在4月2日。當天17歲的奧斯汀（Austin Metcalf）到庫肯多爾體育場（Kuykendall Stadium）看田徑比賽，他的雙胞胎弟弟也跟他一起去。

奧斯汀的父親傑夫（Jeff Metcalf）表示，當時奧斯汀跟另一名17歲高中生安東尼（Karmelo Anthony）發生爭執，奧斯汀要安東尼讓出座位，安東尼卻突然掏出一把刀，直接朝他的胸口刺去。

奧斯汀的雙胞胎弟弟亨特（Hunter Metcalf）目睹整個案發過程，趕緊衝上前試圖挽救哥哥的生命。他回憶當時的情景時情緒激動：「我盡快趕到他身邊了……但我不想再描述後續發生的事。」他抱著哥哥，試圖止血，但奧斯汀還是在他懷裡失去意識。

亨特在事發後立刻打電話給父母，傑夫趕到現場時，奧斯汀已經被放上擔架，渾身是血且沒有呼吸。雖然他依然被送到醫院治療，但最終仍因傷勢過重，在醫院被宣告死亡。

犯案的安東尼目前已被逮捕，並被指控犯下一級謀殺罪，目前遭到關押且不得保釋。然而，即使承受喪子之痛，傑夫仍表示他選擇原諒凶手。他在受訪時提到，自己的兒子毫無理由地被殺了，但他相信上帝會安慰留下來的家人，所以選擇原諒對方。