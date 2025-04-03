火車多節車廂被掀翻！美國中南部遭龍捲風、暴雨襲擊 已知1死亡

美國中部與南部大片區域今天遭龍捲風肆虐，強風吹毀房屋與商家，刮倒電線與樹木。媒體報導，密蘇里州東南部至少有1人死亡。

綜合路透社與美聯社報導，美國國家氣象局（National Weather Service）表示，截至今天晚間，起碼已有4州共收到至少15起龍捲風通報，風暴亦帶來冰雹和暴雨。

根據密蘇里州KFVS-TV電視台報導，密蘇里州公路警察（Missouri State Highway Patrol）表示，州內東南部至少有1人死亡。

美國國家氣象局亦指出，數百萬人處於龍捲風與暴洪警報，危險將持續到明天凌晨。

此外，猛烈的暴風雨預計襲擊全美國數日，「自今天起，致災與恐創歷史新高的強降雨將持續多日」。

美國國家氣象局氣象學家克利鮑爾（ScottKleebauer）表示：「今晚天氣可用『混亂』形容」，「有一大片風暴正緩慢向東移動，從密西根州東南部一直延伸到阿肯色州東南部。」

密蘇里州內華達鎮（Nevada）遭受龍捲風襲擊。密蘇里州緊急事務管理局在社群媒體寫著，強風暴「對多家企業造成重大損失，電線桿折斷，火車多節空車廂被掀翻」！

美國國家氣象局向密蘇里州、阿肯色州、田納西州、密西西比州、印第安納州、伊利諾州、肯塔基州與奧克拉荷馬州的部分地區發布龍捲風與暴洪警報。

美國國家氣象局指出，未來幾天阿肯色州、密蘇里州、田納西州與密西西比州的降雨威脅將是「世代級洪災」。部分地區到週末可能會降下多達38.1公分的雨量，河流可能決堤，引發「災難性洪水」。

根據電力供應追蹤網站PowerOutage.us，風暴襲擊地區有超過35萬用戶斷電。