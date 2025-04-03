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馬斯克留任政府效率部 白宮：完成使命後重返民間

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

白宮今天否認關於馬斯克（Elon Musk）很快就會離開政府效率部的報導，表示馬斯克將留任，直到完成削減政府支出和精簡聯邦人力的使命。

路透社引述政治新聞媒體Politico和美國廣播公司（ABC）報導，稱美國總統川普已告訴內閣成員，馬斯克很快就會離開政府重返民間，但報導並未明說，這是否意味馬斯克會在特別政府僱員130天任期於5月底左右到期前離開。

川普責成特斯拉（Tesla）和太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克，透過政府效率部（Department of Government Efficiency），帶領削減政府支出與重塑聯邦官僚機構的任務。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示：「馬斯克和川普總統都公開表示，馬斯克在政府效率部令人難以置信的工作完成後，才會離開他擔任特別政府僱員的公共服務職務。」

馬斯克和政府效率部尚未回覆記者詢問。

川普 馬斯克

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