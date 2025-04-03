川普對等關稅 完整名單一覽
美國總統川普今天宣布5日起實施基準10%關稅，並對個別國家徵收17%至49%「對等關稅」，9日起生效。
以下為美國「富比世」（Forbes）網站提供的各個國家與地區面臨稅率的完整名單：
中國：34%
歐盟：20%
越南：46%
台灣：32%
日本：24%
印度：26%
韓國：25%
泰國：36%
瑞士：31%
印尼：32%
馬來西亞：24%
柬埔寨：49%
英國：10%
南非：30%
巴西：10%
孟加拉：37%
新加坡：10%
以色列：17%
菲律賓：17%
智利：10%
澳洲：10%
巴基斯坦：29%
土耳其：10%
斯里蘭卡：44%
哥倫比亞：10%
秘魯：10%
尼加拉瓜：18%
挪威：15%
哥斯大黎加：10%
約旦：20%
多明尼加共和國：10%
阿拉伯聯合大公國：10%
紐西蘭：10%
阿根廷：10%
厄瓜多：10%
瓜地馬拉：10%
宏都拉斯：10%
馬達加斯加：47%
緬甸：44%
突尼西亞：28%
哈薩克：27%
塞爾維亞：37%
埃及：10%
沙烏地阿拉伯：10%
薩爾瓦多：10%
象牙海岸：21%
寮國：48%
波札那：37%
千里達及托巴哥：10%
摩洛哥：10%
阿爾及利亞：30%
阿曼：10%
烏拉圭：10%
巴哈馬：10%
賴索托：50%
烏克蘭：10%
巴林：10%
卡達：10%
模里西斯：40%
斐濟：32%
冰島：10%
肯亞：10%
列支敦斯登：37%
蓋亞那：38%
海地：10%
波士尼亞-赫塞哥維納：35%
奈及利亞：14%
納米比亞：21%
汶萊：24%
玻利維亞：10%
巴拿馬：10%
委內瑞拉：15%
北馬其頓：33%
衣索比亞：10%
迦納：10%
摩爾多瓦：31%
安哥拉：32%
剛果民主共和國：11%
牙買加：10%
莫三比克：16%
巴拉圭：10%
尚比亞：17%
黎巴嫩：10%
坦尚尼亞：10%
伊拉克：39%
喬治亞：10%
塞內加爾：10%
亞塞拜然：10%
喀麥隆：11%
烏干達：10%
阿爾巴尼亞：10%
亞美尼亞：10%
尼泊爾：10%
聖馬丁島：10%
福克蘭群島：41%
加彭：10%
科威特：10%
多哥：10%
蘇利南：10%
貝里斯：10%
巴布亞紐幾內亞：10%
馬拉威：17%
賴比瑞亞：10%
英屬維京群島：10%
阿富汗：10%
辛巴威：18%
貝南：10%
巴貝多：10%
摩納哥：10%
敘利亞：41%
烏茲別克：10%
剛果共和國：10%
吉布地：10%
法屬玻里尼西亞：10%
開曼群島：10%
科索沃：10%
古拉索：10%
萬那杜：22%
盧安達：10%
獅子山共和國：10%
蒙古國：10%
聖馬利諾共和國：10%
安地卡及巴布達：10%
百慕達：10%
史瓦帝尼：10%
馬紹爾群島：10%
聖比爾與密克隆群島：50%
聖克里斯多福及尼維斯：10%
土庫曼：10%
格瑞那達：10%
蘇丹：10%
土克凱可群島：10%
阿魯巴：10%
蒙特內哥羅：10%
聖赫勒拿島：10%
吉爾吉斯：10%
葉門：10%
聖文森及格瑞那丁：10%
尼日：10%
聖露西亞：10%
諾魯：30%
赤道幾內亞共和國：13%
伊朗：10%
利比亞：31%
薩摩亞：10%
幾內亞：10%
東帝汶：10%
蒙哲臘：10%
查德：13%
馬利：10%
馬爾地夫：10%
塔吉克：10%
維德角共和國：10%
蒲隆地共和國：10%
瓜德羅普：10%
不丹：10%
馬丁尼閣島：10%
東加：10%
茅利塔尼亞：10%
多明尼加：10%
密克羅尼西亞：10%
甘比亞共和國：10%
法屬圭亞那：10%
聖誕島：10%
安道爾侯國：10%
中非共和國：10%
索羅門群島：10%
馬約特島：10%
安吉拉：10%
科克斯（基靈）群島：10%
厄利垂亞：10%
庫克群島：10%
南蘇丹：10%
葛摩聯邦：10%
吉里巴斯：10%
聖多美普林西比：10%
諾福克群島：29%
直布羅陀：10%
吐瓦魯：10%
英屬印度洋領地：10%
托克勞群島 ：10%
幾內亞比索共和國：10%
斯瓦巴及尖棉島：10%
赫德及麥唐納群島：10%
留尼旺島：37%。
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