川普對等關稅 完整名單一覽

美國總統川普今天宣布5日起實施基準10%關稅，並對個別國家徵收17%至49%「對等關稅」，9日起生效。

以下為美國「富比世」（Forbes）網站提供的各個國家與地區面臨稅率的完整名單：

中國：34%

歐盟：20%

越南：46%

台灣：32%

日本：24%

印度：26%

韓國：25%

泰國：36%

瑞士：31%

印尼：32%

馬來西亞：24%

柬埔寨：49%

英國：10%

南非：30%

巴西：10%

孟加拉：37%

新加坡：10%

以色列：17%

菲律賓：17%

智利：10%

澳洲：10%

巴基斯坦：29%

土耳其：10%

斯里蘭卡：44%

哥倫比亞：10%

秘魯：10%

尼加拉瓜：18%

挪威：15%

哥斯大黎加：10%

約旦：20%

多明尼加共和國：10%

阿拉伯聯合大公國：10%

紐西蘭：10%

阿根廷：10%

厄瓜多：10%

瓜地馬拉：10%

宏都拉斯：10%

馬達加斯加：47%

緬甸：44%

突尼西亞：28%

哈薩克：27%

塞爾維亞：37%

埃及：10%

沙烏地阿拉伯：10%

薩爾瓦多：10%

象牙海岸：21%

寮國：48%

波札那：37%

千里達及托巴哥：10%

摩洛哥：10%

阿爾及利亞：30%

阿曼：10%

烏拉圭：10%

巴哈馬：10%

賴索托：50%

烏克蘭：10%

巴林：10%

卡達：10%

模里西斯：40%

斐濟：32%

冰島：10%

肯亞：10%

列支敦斯登：37%

蓋亞那：38%

海地：10%

波士尼亞-赫塞哥維納：35%

奈及利亞：14%

納米比亞：21%

汶萊：24%

玻利維亞：10%

巴拿馬：10%

委內瑞拉：15%

北馬其頓：33%

衣索比亞：10%

迦納：10%

摩爾多瓦：31%

安哥拉：32%

剛果民主共和國：11%

牙買加：10%

莫三比克：16%

巴拉圭：10%

尚比亞：17%

黎巴嫩：10%

坦尚尼亞：10%

伊拉克：39%

喬治亞：10%

塞內加爾：10%

亞塞拜然：10%

喀麥隆：11%

烏干達：10%

阿爾巴尼亞：10%

亞美尼亞：10%

尼泊爾：10%

聖馬丁島：10%

福克蘭群島：41%

加彭：10%

科威特：10%

多哥：10%

蘇利南：10%

貝里斯：10%

巴布亞紐幾內亞：10%

馬拉威：17%

賴比瑞亞：10%

英屬維京群島：10%

阿富汗：10%

辛巴威：18%

貝南：10%

巴貝多：10%

摩納哥：10%

敘利亞：41%

烏茲別克：10%

剛果共和國：10%

吉布地：10%

法屬玻里尼西亞：10%

開曼群島：10%

科索沃：10%

古拉索：10%

萬那杜：22%

盧安達：10%

獅子山共和國：10%

蒙古國：10%

聖馬利諾共和國：10%

安地卡及巴布達：10%

百慕達：10%

史瓦帝尼：10%

馬紹爾群島：10%

聖比爾與密克隆群島：50%

聖克里斯多福及尼維斯：10%

土庫曼：10%

格瑞那達：10%

蘇丹：10%

土克凱可群島：10%

阿魯巴：10%

蒙特內哥羅：10%

聖赫勒拿島：10%

吉爾吉斯：10%

葉門：10%

聖文森及格瑞那丁：10%

尼日：10%

聖露西亞：10%

諾魯：30%

赤道幾內亞共和國：13%

伊朗：10%

利比亞：31%

薩摩亞：10%

幾內亞：10%

東帝汶：10%

蒙哲臘：10%

查德：13%

馬利：10%

馬爾地夫：10%

塔吉克：10%

維德角共和國：10%

蒲隆地共和國：10%

瓜德羅普：10%

不丹：10%

馬丁尼閣島：10%

東加：10%

茅利塔尼亞：10%

多明尼加：10%

密克羅尼西亞：10%

甘比亞共和國：10%

法屬圭亞那：10%

聖誕島：10%

安道爾侯國：10%

中非共和國：10%

索羅門群島：10%

馬約特島：10%

安吉拉：10%

科克斯（基靈）群島：10%

厄利垂亞：10%

庫克群島：10%

南蘇丹：10%

葛摩聯邦：10%

吉里巴斯：10%

聖多美普林西比：10%

諾福克群島：29%

直布羅陀：10%

吐瓦魯：10%

英屬印度洋領地：10%

托克勞群島 ：10%

幾內亞比索共和國：10%

斯瓦巴及尖棉島：10%

赫德及麥唐納群島：10%

留尼旺島：37%。