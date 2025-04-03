川普祭關稅市場震盪 蘋果盤後重挫7%領跌科技股
美國總統川普今天宣布大規模徵收「對等關稅」計畫後，科技股盤後普遍下跌，蘋果公司（Apple）股價重挫約7%。
美國財經新聞網CNBC報導，蘋果多數營收來自主要在中國和其他少數亞洲國家製造的裝置。晶片大廠輝達（NVIDIA）在台灣製造新晶片，在墨西哥等地組裝旗下人工智慧（AI）系統，股價今天盤後下跌5%；電動車大廠特斯拉（Tesla）股價重挫7%。
至於其他科技大廠，Alphabet、亞馬遜（Amazon）和Meta的股價均下跌2.5%至5%，微軟（Microsoft）股價下跌約2%。
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