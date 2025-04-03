快訊

國家級警報響！11：47台南官田規模4.9淺層地震 最大震度4級

MLB／大谷翔平轟出再見全壘打 道奇開季8連勝破衛冕軍紀錄

任天堂Switch 2台灣定價、開賣時間出爐！比日本海外版便宜 官方曝原因

川普宣布對等關稅 美元兌歐元貶值金價創新高

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

美國總統川普宣布將簽署命令，對美國貿易夥伴徵收報復性關稅後，美元兌歐元下跌1%。美元兌其他主要貨幣也挫跌，包括英鎊和瑞士法郎。

東京早盤，傳統上被視為避險貨幣的日圓兌美元升值1%，來到147.69日圓。

投資人在股市期貨大幅下跌之下紛紛湧入黃金這一避險資產，導致金價創新高，攀漲至每盎司約3160美元。自2025年初至今，金價上漲近20%。

東京股市日經225指數和東證指數開盤跌幅均超過3%。

指數 美國 金價

延伸閱讀

美對陸加徵34%對等關稅 陸分析師：「不完全對等」打開談判空間

送台積電換川普關稅禮 翁曉玲：賴清德對得起台灣人嗎

美對台課徵32%對等關稅 台積電ADR盤後大跌

川普宣布對等關稅 卓榮泰臉書遭酸爆「有政府會睡覺」

相關新聞

美財長甩鍋 說股市大跌和川普政策無關 而是科技七雄被拋售

美國財長貝森特（ Scott Bessent）周三表示，股市出現拋售潮，主要是因最大型科技股劇烈回檔，而非是因為川普政府...

美媒爆馬斯克將離開DOGE 白宮、馬斯克雙雙否認：假新聞

美國政治新聞媒體Politico稍早報導，總統川普已告訴他的核心圈子，他的盟友馬斯克未來幾周內將卸下政府職務。對此，白宮...

川普對等關稅席捲全球！最新民調出爐 跌至43%創重返白宮新低

美國總統川普2日於白宮宣布對等關稅政策，至少180多個國家和地區受影響。路透╱易普索（Ipsos）最新民調顯示，由於美國...

蘋果股價嚇崩8% 在多國布局的製造通通被課重稅 利潤鐵受損

在美國總統川普2日宣布對等關稅後，蘋果公司股價在盤後交易重摔超過7%，反映一連串關稅措施尤其衝擊蘋果，其中包括對中國大陸...

華爾街日報：川普律師研究第3任期可能途徑

「華爾街日報」報導，美國總統川普的律師艾普斯汀早在1年半前提過，將研究找出第3任期的途徑。川普幕僚多認為，無須認真看待川...

演說逾25小時 民主黨參議員破最長演說紀錄

美國民主黨聯邦參議員布克（Cory Booker）自美東時間三月卅一日晚間於參議院展開馬拉松式演講，創下演說逾廿五小時的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。