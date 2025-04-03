川普宣布對等關稅 美元兌歐元貶值金價創新高
美國總統川普宣布將簽署命令，對美國貿易夥伴徵收報復性關稅後，美元兌歐元下跌1%。美元兌其他主要貨幣也挫跌，包括英鎊和瑞士法郎。
東京早盤，傳統上被視為避險貨幣的日圓兌美元升值1%，來到147.69日圓。
投資人在股市期貨大幅下跌之下紛紛湧入黃金這一避險資產，導致金價創新高，攀漲至每盎司約3160美元。自2025年初至今，金價上漲近20%。
東京股市日經225指數和東證指數開盤跌幅均超過3%。
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