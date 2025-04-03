川普對台課徵32%對等關稅 4月9日起生效

美國白宮官員今天表示，總統川普對美國貿易夥伴大規模加徵的新關稅將於4月5日開始實施，不過對台灣、中國、日本和歐盟等「最嚴重違規者」徵收的更高稅率將於4月9日起生效。

法新社報導，白宮表示，由於持續的貿易逆差引發安全疑慮，已構成「國家緊急狀態」，將自4月5日凌晨零時1分（台灣時間5日中午12時1分）起實施「基準」10%關稅，而對多個貿易夥伴徵收的更高稅率將自4月9日凌晨零時1分（台灣時間9日中午12時1分）起生效。

路透社報導，一名白宮官員在匿名情況下表示，更高關稅將於4月9日生效，適用於約60個國家。這名官員還表示，「基準」10%關稅將於5日開始實施。

川普首先點名中國，稱中國對美國課徵67%關稅，美國將回敬34%，接著提到歐盟、越南表示，將分別課徵20%、46%的對等關稅。

川普隨後提到台灣表示，台灣對美課徵64%關稅，美國將對其課徵32%關稅。他還說，台灣拿走美國晶片和半導體產業，美國過去是「王者」，現在幾乎失去一切，但全球最大的幾間公司都要到美國投資，包括台積電。

根據圖表資料，美國將對日本、韓國、印度、瑞士、印尼、馬來西亞、南非、孟加拉、斯里蘭卡分別課徵24%、25%、26%、31%、32%、24%、30%、37%、44%關稅。英國、巴西、新加坡、澳洲等國對美國課徵10%關稅，美國將回敬同樣10%的對等關稅。

川普表示，這些「對等」關稅是對於美國商品所面臨的關稅及其他非關稅壁壘的回應。他主張，新關稅將有助於提升國內製造業的就業機會。

川普在白宮玫瑰花園（Rose Garden）的一場活動中表示：「數十年來，我們國家一直遭到來自四面八方的國家洗劫、掠奪、蹂躪和劫掠，無論是盟友還是敵人，都曾這樣對待我們。」

外部經濟學家警告，關稅可能會拖慢全球經濟成長，提升衰退風險，並使美國普通家庭的生活成本增加數千美元。