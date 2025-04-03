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川普下令終止中國輸美小型包裹免稅 5月2日起生效

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

美國總統川普今天簽署行政命令，將終止自中國輸入小型包裹的免稅規定，此舉可能對受歡迎的低價產品進口造成嚴重衝擊。

綜合法新社和路透社報導，根據白宮，這項命令指出，自美東時間5月2日凌晨12時1分起，美國將終止自中國和香港進口包裹的免稅措施。

這項關稅豁免規定已面臨嚴格審查，美國官員指出，中國線上零售商希音（Shein）和鐵木（Temu）成長的部分因素，是利用關稅豁免使出貨量激增。

「小額豁免」（de minimis exemption）措施讓價值800美元（約新台幣26500元）或以下商品輸美免收關稅或特定稅款。

由於近幾年來輸美包裹數量激增，這項規定面臨嚴格審查，白宮指出，美國海關每天要處理超過400萬件進入美國的免稅包裹。

根據白宮一項概要說明書，中國輸美免稅商品現在將徵收其價值的30%或每件25美元的關稅，6月1日後將增加到每件50美元。

失去免稅優惠也意味這些電商公司可能面對更加頻繁的檢查，且須符合食品安全和國家安全規定。

分析師表示，在額外負擔下，目前透過Temu或Shein等平台進口的部分商品，可能不再獲准輸入美國。

美國官方數據顯示，免稅包裹在2024財政年度增加至逾14億件，其中60%來自中國。

至於其他零售業者如亞馬遜（Amazon）等，也可能受到「小額豁免」措施撤銷影響。

今年2月，川普曾撤銷這項關稅豁免措施，但在造成嚴重後勤干擾後又扭轉這項決定。

中國當時對此感到憤怒，指控美國「將貿易和經濟問題政治化，並把它們當成工具」。

川普 白宮 美國

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