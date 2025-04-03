美媒爆馬斯克將離開DOGE 白宮、馬斯克雙雙否認：假新聞

美國政治新聞媒體Politico稍早報導，總統川普已告訴他的核心圈子，他的盟友馬斯克未來幾周內將卸下政府職務。對此，白宮發言人2日否認該報導，馬斯克也發文批Politico的報導「是假新聞」。

Politico稍早報導指出，川普已告知部分親信及內閣成員，指馬斯克將很快離任，並回到私人企業。

馬斯克目前被歸類為臨時政府雇員，在白宮的服務期限上限為130天。根據這項任職期限，他的任期將於5月底結束。

對此，白宮發言人李維特在社群平台X回應，抨擊Politico的獨家新聞「是垃圾」，稱馬斯克和川普都曾公開表示，當馬斯克完成政府效率部的工作後，將以政府特殊雇員身分離開白宮。

馬斯克隨後也轉發李威特的貼文，稱「是的，假新聞」，回應他將離開DOGE的消息。

馬斯克擔任執行長的特斯拉（Tesla）股價在美國時間2日盤中一度下跌6.4％，其後拉升收漲5.5％。

川普1日曾表示，馬斯克在某個時候將會返回公司，他會盡量多留他一段時間，並稱讚他是非常以才華的人。在回答有關政府效率部是否會繼續運作的問題時，川普當時表示，政府效率部將「在某一時刻終結」，但他未說明具體時間表。