美對台32%對等關稅 賴士葆：已主動送台積電還如此待遇

美國總統川普2日於白宮宣布對等關稅政策，在台灣的部分，川普說，台灣向美國課徵64%的關稅，美國擬向台灣課徵32％的對等關稅。國民黨立委賴士葆表示，台灣已經主動送台積電，還得如此待遇？政府欠人民一個說明與道歉。

賴士葆表示，台灣送台積電還被美國調高到32%的高關稅，甚至接近大陸的34%關稅，而執政黨卻只關心大罷免，民生問題一切擺爛，人民失望透了，經濟部長郭智輝與經貿總談判應該對外說明，為何對美國百依百順、主動送台積電還得如此待遇？

賴士葆感嘆，台灣是道地的賠了夫人又折兵，美國吃台灣夠夠，人民不能接受，政府欠人民一個說明與道歉。