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蘋果股價嚇崩8% 在多國布局的製造通通被課重稅 利潤鐵受損

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
蘋果公司股價在盤後交易重摔超過7%，反映美國總統川普宣布的一連串關稅措施尤其衝擊蘋果。路透
蘋果公司股價在盤後交易重摔超過7%，反映美國總統川普宣布的一連串關稅措施尤其衝擊蘋果。路透

美國總統川普2日宣布對等關稅後，蘋果公司股價在盤後交易重摔超過7%，反映一連串關稅措施尤其衝擊蘋果，其中包括對中國大陸商品徵收的關稅稅率累加後達到54%，對蘋果仍以中國為核心的供應鏈構成嚴重威脅。

除了中國大陸外，美國最新關稅同樣影響蘋果在其他國家的製造業務，削弱該公司先前減少依賴中國的相關努力。儘管蘋果多數產品仍在陸廠生產，但部分製造業務已經拓展至多個國家。

彭博資訊整理蘋果在大陸其他國家生產的品項，以及將面臨的美國關稅稅率如下：

印度：擴大生產iPhone和無線耳機AirPods，但將面臨26%的對等關稅。

越南：生產部分AirPods、平板電腦iPad、智慧手表Apple Watch和Mac電腦，將被徵收46%的關稅。

馬來西亞：增加生產Mac電腦，將面臨24%關稅。

泰國：生產部分Mac電腦，將被徵收36%的關稅。

愛爾蘭（歐盟成員國）：生產部分iMac，將面臨20%的關稅。

川普最新關稅消息震驚投資人，他們更加擔心關稅將影響蘋果的獲利。蘋果股價在2日美國收盤後交易一度重跌7.9%，而截至當天收盤，也就是最新關稅消息還沒宣布前，蘋果股價今年來已經下跌11%，是科技股整體回檔的一部分。

白宮表示，新關稅將於4月9日生效。蘋果發言人沒有回應置評請求。

此外，蘋果必須從多個國家和地區採購零組件，而零組件也將依據採購地，被課徵不同稅率的關稅，代表蘋果可能受到進一步衝擊。

彭博分析師拉納（Anurag Rana）和吉拉德（Andrew Girard）表示，這些新關稅可能會壓縮蘋果的利潤，「因為我們不認為該公司會透過提高價格來抵銷影響。」如果蘋果決定漲價，但此時正值消費者信心低迷時期，因此可能進一步衝擊銷售。

在川普首任總統任期內，蘋果執行長庫克曾成功說服川普豁免iPhone和其他部分產品的關稅，理由是關稅將傷害美企，反而讓南韓三星電子受惠。

今年稍早，蘋果試圖重新討好川普，承諾未來四年在美國投資5,000億美元。蘋果還表明將在德州生產部分AI伺服器，且最近開始在台積電的亞利桑那廠生產少量晶片。

彭博指出，蘋果目前在美國幾乎沒有大規模製造業務，唯一宣傳為「美國製造」的產品是售價6,999美元起的 Mac Pro，但銷量相對有限，而且許多零組件仍是從中國大陸及其他國家進口。

川普 美國

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