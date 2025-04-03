華爾街日報：川普律師研究第3任期可能途徑

中央社／ 紐約2日專電
美國總統川普。圖／路透
美國總統川普。圖／路透

「華爾街日報」報導，美國總統川普的律師艾普斯汀早在1年半前提過，將研究找出第3任期的途徑。川普幕僚多認為，無須認真看待川普的連任談話，但共和黨內還是有人相信，川普是玩真的。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，曾任競選幕僚的艾普斯汀（Boris Epshtey）在2023年底一場會議中大膽斷言，川普（Donald Trump）未必受限僅能擔任兩屆美國總統。他不認為川普如果隔年當選，會是僅能做4年的跛鴨，他當時在華府對一名同事說，將研究相關法律，川普在2028年可以找到再度參選的途徑。

報導引述艾普斯汀會面人士的說法，即使艾普斯汀當時看似嚴肅，但他認為不過是有趣的論述，他還向其他華府人士轉述，川普尚未通過共和黨初選，艾普斯汀已經想到第3任。如今川普開玩笑般公開談論這個話題，這名人士在18個月後不禁憂心想到這段談話。

擔任川普外部諮詢顧問的艾普斯汀未回應報導，白宮通訊主任史蒂芬．張（Steven Cheung）表示，現在想第3任未免太遙遠。

川普當選後，是否能夠擔任第3任總統成為美國政界話題。川普週末在國家廣播公司（NBC）新聞節目訪問中說尋求第3屆總統任期「不是開玩笑」，各界議論紛紛，如果真的參選，屆時已82歲。

部分川普幕僚不理會批評，認為他在開玩笑，有意向媒體與自由派叫戰。也有親近幕僚認為，川普旨在扭轉國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）誤將記者拉入群組的洩密風波。川普近期還向友人說，提出這些說法是為了讓媒體瘋狂。但部分共和黨資深人士私下表示，川普說話算話，屆時可能真的會留在白宮。

美國憲法第22修正案規定總統不能超過2任。

前副總統彭斯（Mike Pence）的幕僚長蕭特（MarcShort）表示，不認為川普會尋求第3任期，但他不去想川普的某些想法確實找到成真的途徑。當川普的支持率在共和黨選民中仍高，共和黨人就不會挑戰他，如果經濟政策導致支持數字走低，共和黨人才會站出來。

川普談話常讓人難以捉摸。一名川普盟友說，無須嚴肅看待這些說法。但他也想到，川普首任期間就提過買下格陵蘭，當時被認為是不可能的衝動念頭，如今已是美國外交政策至關重要的方向。

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