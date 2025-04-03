演說逾25小時 民主黨參議員破最長演說紀錄

美國民主黨聯邦參議員布克（Cory Booker）自美東時間三月卅一日晚間於參議院展開馬拉松式演講，創下演說逾廿五小時的紀錄；布克在演講中批判川普政府政策，是近期民主黨少見對川普政府的反擊，也成為參議院史上最長的演講。

民主黨近期因參議院少數黨領袖舒默支持共和黨版短期開支法案，讓聯邦政府不必關門，遭到自由派倡議人士及民主黨部分眾議員批評，民主黨內鬥也浮上檯面，出現要求舒默下台呼聲。民主黨自去年大選敗選後，士氣至今依舊低迷。

紐澤西州民主黨參議員布克在參議院開始馬拉松演講時，預告他將盡可能干擾參議院議事，直到他撐不下去為止；布克說，他這麼做是因為他相信美國正處於危機中。

布克也在社群平台上表示，他認為川普和馬斯克完全漠視法治、美國憲法和美國人民，希望演講能讓大家看到川普政府作為。

布克開講時機正逢美國總統川普即將宣布「對等關稅」，布克起初關心川普政府刪減聯邦醫療補助，他在演講中也談及社會福利、言論自由、減稅、關稅等。他重申這無關左派或右派，稱這是關於國家的道德時刻。

布克也朗讀來自選民的信和讀報，並開放讓其他民主黨參議員提問和發言，讓他喘口氣，但為了讓演講繼續，布克從頭到尾未曾離開議事廳。

據報導，已故參議員塞蒙德於一九五七年民權法案表決前所做出的冗長演說，時間長達廿四小時又十八分鐘，為參議院此前最長的演說時間；布克的演講時間達到廿五小時又五分鐘，已打破原本紀錄。