美期中選舉前哨戰 佛州議員補選共和黨勝

被視為美國期中選舉前哨戰的佛州聯邦眾議員補選及威州高等法院法官選舉，一日結果出爐，共和黨贏得預期中的兩席眾議員席次，保持眾院多數優勢；但科技大亨馬斯克在威州投注二千五百萬美元輔選的法官選舉，由民主黨支持的自由派法官克羅福特擊敗共和黨支持的保守派前檢察長薛米爾，使自由派在威州高院維持多數，將影響未來重大爭議法案的判決，這個結果也略減川普政權氣勢。

佛州兩個聯邦眾議員席次補選一日登場，美聯社報導，開票結果顯示，獲得川普總統背書的共和黨候選人范恩在第六選區可望勝出，擊敗民主黨對手威爾，也讓投入數百萬美元宣傳的全國各地民主黨人夢碎。

川普在社群媒體發文祝賀范恩寫道：「對抗巨大的金錢雪崩，這是一次偉大勝利」。

但根據初步計票，范恩得票率領先幅度，不如從國會轉任川普白宮國家安全顧問的沃茲二○二四年十一月在第六選區大勝對手卅三個百分點的幅度。

美聯社分析，共和黨雖然勝出但幅度縮水，反映選民態度轉變，而且民主黨這回攻擊力道罕見猛烈，募款表現亮麗，威爾選舉團隊募得九百多萬美元，幾乎是范恩募得一百萬的十倍。

川普背書的第一選區共和黨候選人、佛州財政廳長帕卓尼斯同樣告捷。這兩場勝利，讓共和黨在眾議院以二二○席對民主黨的二一三席。

前佛州第一選區聯邦眾議員蓋茨去年十一月獲川普提名出任司法部長便辭去國會議員，後來卻因性醜聞案退出提名。

至於也被視為指標的威州高院選舉，共和黨候選人是獲得川普背書的前檢察長薛米爾，民主黨候選人是前總統歐巴馬背書的戴恩郡法官克羅福特。由於馬斯克先前在威州開出支票並傾力輔選，兩黨競爭激烈，但克羅福特一路大幅領先並獲勝，讓自由派在威州高院繼續以四票對三票保持未來三年的優勢。