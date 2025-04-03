美期中選舉前哨戰 兩黨平局

被視為美國期中選舉前哨戰的兩場選舉結果出爐，整體而言，共和與民主兩黨各下一城，可謂打成平手，但獲馬斯克重金支持的候選人，在威斯康辛州的司法選舉中慘敗，等於給馬斯克一份最強烈的警告信號。

在川普1月就職以來的首波重要選舉中，共和黨守住川普大本營佛羅里達州兩席聯邦眾議員補選，保持在眾院的多數優勢。

但在威斯康辛州最高法院法官選舉中，儘管馬斯克投注2,000萬美元輔選，最後仍由民主黨支持的自由派法官克羅福特勝出，使自由派在威州高院維持4比3的多數地位，將影響未來重大爭議法案的判決。

這兩場選舉可一窺選民對川普大幅削減政府規模、推出關稅和減稅等等重塑美國經濟措施的看法。威州最高院的這場爭奪戰成為了美國史上最為昂貴的司法選舉，卻也成為對馬斯克本人的一場公投，檢驗了外界對他重塑聯邦機構等作法的評價。

就在五個月前，川普拿下具有風向球地位的威州，並一舉橫掃所有七個搖擺州。威州已成全美民意的關鍵指標，曾兩次力挺歐巴馬，於2016年倒向川普，2020年倒向民主黨人拜登，又於2024年再次支持川普。