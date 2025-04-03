快訊

Switch 2台灣定價、開賣時間出爐！比日本海外版便宜 任天堂官方曝「價格不同」原因

美期中選舉前哨戰 兩黨平局

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

被視為美國期中選舉前哨戰的兩場選舉結果出爐，整體而言，共和與民主兩黨各下一城，可謂打成平手，但獲馬斯克重金支持的候選人，在威斯康辛州的司法選舉中慘敗，等於給馬斯克一份最強烈的警告信號。

川普1月就職以來的首波重要選舉中，共和黨守住川普大本營佛羅里達州兩席聯邦眾議員補選，保持在眾院的多數優勢。

但在威斯康辛州最高法院法官選舉中，儘管馬斯克投注2,000萬美元輔選，最後仍由民主黨支持的自由派法官克羅福特勝出，使自由派在威州高院維持4比3的多數地位，將影響未來重大爭議法案的判決。

這兩場選舉可一窺選民對川普大幅削減政府規模、推出關稅和減稅等等重塑美國經濟措施的看法。威州最高院的這場爭奪戰成為了美國史上最為昂貴的司法選舉，卻也成為對馬斯克本人的一場公投，檢驗了外界對他重塑聯邦機構等作法的評價。

就在五個月前，川普拿下具有風向球地位的威州，並一舉橫掃所有七個搖擺州。威州已成全美民意的關鍵指標，曾兩次力挺歐巴馬，於2016年倒向川普，2020年倒向民主黨人拜登，又於2024年再次支持川普。

川普 美國期中選舉 馬斯克

延伸閱讀

克魯曼看川普「解放日」關稅：內含2大矛盾 貿易戰無可避免

永久稅收來源？川普關稅恐非談判工具 外媒分析：踢開「最後支柱」

台灣5人入列！富比士2025全球富豪榜 首富馬斯克11兆狠甩第二名

戴過MAGA帽？美軍最高將領提名人打臉川普：我想他在講別人

相關新聞

白宮對外企下通牒？警告遵守川普反DEI規定 國務院：額外文書作業

美國川普政府日前致函一些大型歐洲企業，警告他們要遵守美國政府中止多元、平等、共融（DEI）措施的行政命令。華盛頓郵報報導...

演說逾25小時 民主黨參議員破最長演說紀錄

美國民主黨聯邦參議員布克（Cory Booker）自美東時間三月卅一日晚間於參議院展開馬拉松式演講，創下演說逾廿五小時的...

美期中選舉前哨戰 佛州議員補選共和黨勝

被視為美國期中選舉前哨戰的佛州聯邦眾議員補選及威州高等法院法官選舉，一日結果出爐，共和黨贏得預期中的兩席眾議員席次，保持...

美期中選舉前哨戰 兩黨平局

被視為美國期中選舉前哨戰的兩場選舉結果出爐，整體而言，共和與民主兩黨各下一城，可謂打成平手，但獲馬斯克重金支持的候選人，...

路透：美官員討論俄烏未來幾個月內不太可能停火 研擬新計畫施壓雙方

路透1日報導，根據2名知情美國官員說法，川普政府資深官員已在近日討論美國在未來幾個月內，將無法達成烏克蘭和平協議的可能性...

戴過MAGA帽？美軍最高將領提名人打臉川普：我想他在講別人

美國總統川普2月清洗五角大廈領導人，開除了參謀首長聯席會議（JCS）前主席布朗（Charles Q. Brown Jr）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。