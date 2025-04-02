克魯曼看川普「解放日」關稅：內含2大矛盾 貿易戰無可避免

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

美國總統川普即將在美東時間2日下午4時（台灣3日清晨4時）於玫瑰園發表「讓美國再度富有」演說，在他所謂的「解放日」宣布新的大規模關稅措施，疊加在已對進口鋼、鋁和汽車重課的關稅之上，細節如何，按川普善變的決策風格研判，可能要到最後一刻才會定案。

高盛集團日前預估，2025年美國平均關稅稅率可能躍升15個百分點，比該公司原先預測最可能的情境還高出5個百分點；高盛並預測，川普2日可能宣布對美國所有貿易夥伴課徵「對等關稅」，平均稅率達15%。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼2日表示，如果上述預測成真，對美國經濟的衝擊將遠大於「斯姆特-霍利關稅法」（Smoot-Hawley Tariff Act），尤其因為目前進口占美國經濟的比重是1920年代時的三倍。

川普2.0關稅恐掀全面貿易戰

克魯曼說，若有人基於川普1.0在2017年至2018年祭出的關稅影響「相對溫和」，而認為這次也無須擔憂，絕對不要理會，因為川普2.0關稅是「全面貿易戰」；大多數貿易夥伴國顯然不願向川普卑躬屈膝談交易，看來貿易戰無可避免。

他不知川普2日究竟會宣布什麼樣的關稅，但想必未來幾天，眾多媒體將試圖分析川普為何徹底改變貿易政策、背後思維是什麼。

克魯曼認為，那些分析將是「浪費時間」，因為沒什麼好解釋的，不是因為川普團隊「思考不周延」，而是根本「看不出有任何思考」。

何以見得？

川普關稅論點內含兩大矛盾

克魯曼形容川普2.0關稅依據的論點「毫無章法」，並舉出內含兩大矛盾。

川普宣稱：1. 關稅不會導致物價上漲，因為外國生產商會自行吸收成本；2. 關稅會導致美國需求產生重大轉變，從依賴進口產品轉向國內製造；3. 關稅將徵收到巨額的稅收。

克魯曼指出，第一、第二點顯然互相矛盾。試想，如果進口物價不會漲，那麼美國消費者何必改買國產品？第二、第三點也兜不起來，因為進口若是大減，能藉由關稅徵收到的稅收必然不多。

結論是，川普誇稱關稅會「讓美國再度富有」，這種說詞簡直一派胡言，毫無道理。

克魯曼 川普 美國

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