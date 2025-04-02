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路透：美官員討論俄烏未來幾個月內不太可能停火 研擬新計畫施壓雙方

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普3月28日走出白宮橢圓辦公室，準備登上位於南草坪的陸戰隊一號直升機。歐新社
美國總統川普3月28日走出白宮橢圓辦公室，準備登上位於南草坪的陸戰隊一號直升機。歐新社

路透1日報導，根據2名知情美國官員說法，川普政府資深官員已在近日討論美國在未來幾個月內，將無法達成烏克蘭和平協議的可能性，且正起草施壓俄烏雙方的新計畫。

川普總統與高級顧問在執政之初，就著手在4月或5月達成俄烏全面停火。他們希望，在接下來幾個月內，促成一項持久和平協議。但前述官員表示，兩項協議似乎都不會很快達成，打了3年的俄烏戰爭拖延下去的可能性升高，而且烏克蘭將需要西方為軍事行動提供更多支援。

報導指出，對於自封交易高手的川普來說，這樣的結果將是大忌。川普曾多次承諾要迅速結束造成數十萬人喪生，且有可能將北約拉入與擁核的俄羅斯爆發直接對抗的俄烏戰爭。

美國高級官員數周來一直私下抱怨基輔對談判的處理方式，還認為烏克蘭抵制美烏礦產協議以及繼續推動和平談判。但消息人士表示，官員們近日對莫斯科越來越感到沮喪。

消息人士說，白宮和國務院官員在周末的一系列會議和電話中，承認俄羅斯總統普亭正在積極抵制華府達成持久和平協議的嘗試，並且討論哪些經濟或外交懲罰措施可以推動俄羅斯更接近達成協議。

報導指出，包括川普本人，美方對莫斯科的憤怒日益加劇，顯示美國政府內部對莫斯科談判意願的討論出現轉變。消息人士稱，川普幾周來一直表示他信任普亭，而且相信對方致力和平。儘管川普持續公開表明，他相信普亭希望結束戰爭，但白宮近日對普亭的意圖變得警惕。

目前尚不清楚美國政府可能制定哪些具體計劃來施壓莫斯科，但一位資深美方官員表示，白宮正繼續研究可以對俄方開徵的額外關稅和制裁措施。但報導提及，前述資深官員說，俄羅斯不太可能被這樣的經濟懲罰打動。

俄烏戰爭 川普 美國

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