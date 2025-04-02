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戴過MAGA帽？美軍最高將領提名人打臉川普：我想他在講別人

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普提名的參謀首長聯席會議主席候選人、退役空軍中將凱恩1日出席參議院軍事委員會的提名確認聽證會作證。法新社
美國總統川普提名的參謀首長聯席會議主席候選人、退役空軍中將凱恩1日出席參議院軍事委員會的提名確認聽證會作證。法新社

美國總統川普2月清洗五角大廈領導人，開除了參謀首長聯席會議（JCS）前主席布朗（Charles Q. Brown Jr）上將，並提名退役空軍中將凱恩（Dan Caine）繼任。凱恩1日出席參議院軍事委員會的提名確認聽證會時，對川普宣稱他戴過「讓美國再次偉大」（MAGA）帽子的說法表示異議。

POLITICO報導，凱恩的人事聽證會焦點圍繞在他是否能夠成為一位非政治性的軍事顧問，而凱恩首度公開駁斥了川普在第一次執政時喜歡提起，有關兩人在2018年於伊拉克相遇時的故事。

根據川普的說法，凱恩稱「長官，我會為您殺人」，並把一頂MAGA帽子隨意戴到頭上；這個故事已被證明有爭議，因為軍人受憲法約束，必須向文職上級提供非政治且無黨派的指導。

凱恩答覆共和黨籍主席威克爾參議員提問時表示，「34年來，我一直秉持我的軍官誓詞，以及我對任命的承諾，而且我從來沒有佩戴過任何政治商品」。他還說，「我回去聽了那些錄音帶，我認為總統其實在談論別人」，並重申「從未佩戴過任何與政治商品，也從未說過任何那種意思的話」。

凱恩也承諾向總統提供獨立的軍事建議，即便他不想聽，「坦誠讓我今天來到這裡，而坦誠將繼續讓我履行我的職責」。

儘管凱恩一再駁斥川普的故事，卻仍因這個「MAGA帽逸聞」而面臨懷疑。凱恩說，他是JCS主席一職的「非傳統」人選，在川普選中自己之前沒有爭取這個職位，也沒有將自己視作適合此職，但沒有表明川普為何會選擇一位退休軍官。根據報導，雖然有反對意見，但一些民主黨參議員似乎願意支持凱恩的任命。

POLITICO指出，凱恩是前F-16飛官，曾在五角大廈、中央情報局（CIA）與針對伊斯蘭國（IS）的特種作戰擔任資深職務，2024年退伍，此後成為一家創投公司合夥人，但從未晉升四星軍銜，而四星軍銜通常是JCS主席職務的先決條件。

根據報導，凱恩將需要回役，並且晉升至上將，才能接下該職。他也承諾，在JCS任期結束後，不會為國防承包商工作。

五角大廈 共和黨 川普 美國 議員

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