報告：川普驅逐移民 包含近千萬基督徒

一份由數個基督教單位發表的報告指出，川普政府提出的移民政策，可能會造成高達1,000萬名基督徒面臨被遣返的命運。這項數據引起美國各地家庭與教會的高度關切，更凸顯這些政策對美國教會可能造成的影響。

移民已成美國社會一部分

據《每日基督教》報導，這份報告是由全球基督教研究中心、美國全國福音派協會、美國天主教主教團移民及難民服務處及世界救濟會多個單位合作撰寫。報告開宗明義指出，無論是否持有永久居留權，許多人已成為美國教會重要組成的一份子，但這些人都有可能是被遣返的對象。過去川普就曾承諾，將推動史上規模最大的遣返行動，使得數百萬名基督徒陷入危險之中。

報告指出，「估計到2024年底，美國境內有超過1,000萬名基督徒移民可能面臨遣返風險，其中包含無證移民以及持有臨時身份或保護資格但可能隨時遭撤銷的移民。這些人當中有許多與合法永久居民或其他不會被遣返的美國公民居住在同一家庭。」

報告還提到，「遣返行動對美國基督徒家庭的影響，遠遠不止於那些直接面臨遣返風險的人。將近700萬名擁有美國公民身份的基督徒與這些可能被遣返的人同住在一個家庭中。」

整體來說，約有8%的基督徒面臨遣返風險或生活在家中成員可能被遣返的家庭中。換句話說，每12名基督徒當中就有1人以及每5名天主教徒就有1人可能面臨遣返風險。

人生而有尊嚴

據《美聯社》報導，世界救濟會副總裁馬修．索倫斯表示，「雖然我們非常關心我們的基督徒弟兄姊妹，但身為基督徒，我們相信所有人，不論其宗教信仰或國籍，都是按著上帝的形象所造，擁有與生俱來的尊嚴。」

這次報告並未主張任何政治立場，其主要目的是喚起基督徒對該議題的關注，當中部份機構過去也曾倡議各自的移民改革，希望為特定的移民提供取得合法身份的途徑而發聲。

涵蓋超過12萬名選民的AP VoteCast調查發現，川普在三次總統競選時都獲得基督教信徒廣泛支持。2024年，他獲得約8成白人基督徒選民支持，約6成白人天主教徒支持他，還有超過一半的拉丁裔基督徒也都投給他。

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