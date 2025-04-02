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3月美墨邊境非法移民被捕人數 降至史上最低

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

根據美國政府今天公布的初步數據，3月非法越過美墨邊境被捕的移民人數，降至史上最低。

路透社報導，美國海關與邊境保護局（CBP）在新聞稿中表示，目前的數據顯示，3月約有7180名移民在邊境被捕，這將是有史以來的最低月總數。海關與邊境保護局表示，3月逮捕的移民人數低於過去4年的月均15.5萬人。

海關與邊境保護局表示，3月的最終數據將在未來幾天公布。

海關與邊境保護局代理專員佛羅雷斯（Pete Flores）在新聞稿中表示：「邊境巡邏人員獲得前所未見的權力，可以阻止非法入境並保護美國人的生命。」

共和黨總統川普1月20日回鍋白宮後，採取一系列行動來阻止美墨邊境的非法越境。他表示，在民主黨前任總統拜登領導下，移民大量湧入，需要進行打擊。

川普的措施包括增兵和全面禁止邊境庇護。

他的措施建立在拜登任期結束時已經開始實施的一些舉措的基礎上，包括類似的庇護禁令和敦促墨西哥加強執法力度，這些措施似乎減少了越境人數。

美國邊境巡邏隊的每月執法統計數據可以追溯到2000 年。上個月記錄的每月執法總數最低為8347人。

在此之前，有紀錄以來的最低月總數是2017年4月，當時該機構在川普第一任期開始時逮捕了1萬1127人。

儘管川普2017至2021年總統任期之初，邊境逮捕人數同樣有所減少，但在之後的幾個月和幾年內，逮捕人數又見增多。

移民逮捕人數常被用來當成估計非法越境的指標，但有些移民入境也沒被當局發現。

川普 移民 美國

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