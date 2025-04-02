太會講！美參議員演說超過25小時破紀錄 沒上廁所也沒進食

美國民主黨聯邦參議員布克（Cory Booker）從美東時間3月31日晚間7時起展開馬拉松式演說，為時25小時又6分鐘，打破美國參議院史上最長演說紀錄，且值得注意的是，他在整段演說期間沒有上廁所、沒有進食，甚至沒有坐下休息。

《今日美國報》報導，布克從美東時間3月31日晚間7時19分開始演說，內容主要為批評美國總統川普和億萬富翁馬斯克，由於布克並未試圖拖延或阻止立法，因此這樣的行為不被視為「阻撓辯論」（Filibuster），且只要布克仍在發言，參議院就必須保持開放。

阻撓議事是美國參議院的一項議事規則和慣例，其傳統方式為冗長發言。

55歲的新澤西州民主黨參議員布克在演說前預告，「只要我身體條件允許，我就會一直堅持下去」，稱之所以這麼做，是因為他相信美國正處於處於危機之中。

最終布克一共講了25小時又6分鐘，打破已知參議員瑟蒙（Strom Thurmond）在1957年為反對民權法案所進行的24小時又18分鐘演說，創下參院最新紀錄。

布克在演說中除了針對不同議題發表意見，也朗讀來自選民的信和讀報，亦開放讓其他民主黨參議員提問和發言。值得注意的是，布克在演說過程中沒有上廁所、沒有吃東西，甚至也沒有坐下休息。

布克自2013年以來一直在美國參議院任職，是首位在參議院代表新澤西州的非裔美國人，也是目前參議院100名議員中僅有的5位非裔參議員之一。