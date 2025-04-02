川普2.0首波人氣考驗 兩州選舉重點一次看

美國總統川普新政府今天面臨首波選舉考驗，包括威斯康辛州最高法院法官選舉，以及佛羅里達州兩席聯邦眾議員補選，民主黨希望藉此展示實力，不過共和黨仍拿下佛州補選。

法新社報導，川普全力以赴以期提升共和黨選勝機會，派出他極有權勢的顧問、世界首富馬斯克（ElonMusk）到威斯康辛州拉票。

這兩個月來川普和馬斯克一搭一唱，似乎勢不可當，如今將換美國人民有發言權。

●威州最高院選舉左右之爭

川普今天再次力推保守派法官薛默（Brad Schimel）競選威斯康辛州最高法院席位，他在社群媒體上說薛默是「愛國者」，而他的自由派對手克勞福（SusanCrawford）是「激進左翼自由派」。

川普重申他一貫的極端言論，聲稱克勞福「曾放過猥褻兒童者和強暴犯」，如果她勝選將是「災難」。

馬斯克也親自前往威斯康辛州為薛默爭取支持。他今天在自家社群媒體平台X上一場討論中表示：「這像是其中一種奇怪的情況，也就是看似很小的選舉將決定西方文明的命運。」

馬斯克上週末到這個位於美國中西部北邊的州，重現去年11月協助川普擊敗民主黨對手賀錦麗（KamalaHarris）使用的砸錢策略，向連署反對所謂「激進主義法官」的人發錢。

聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）是民主黨左派大老，他在X上告訴支持者，他們「有權拒絕馬斯克和寡頭政治收買我們的選舉。向全國發出強有力的訊息吧。今天就把票投給克勞福吧」。

除了測試民心所向外，威斯康辛州的選舉結果將決定威斯康辛州最高法院是多數左傾或右傾，攸關選區邊界選擇等裁定結果。

●共和黨贏得佛州補選

佛州有兩席聯邦眾議員補選，以填補川普的國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）和退出司法部長提名的蓋茲（Matt Gaetz）的遺缺。

法新社提到，共和黨穩操勝券，民主黨不抱幻想。

根據美聯社報導，共和黨候選人范恩（RandyFine）擊敗民主黨對手魏爾（Josh Weil）贏得補選，將填補瓦爾茲的遺缺。

共和黨的帕卓尼斯（Jimmy Patronis）也擋住民主黨對手瓦利蒙特（Gay Valimont）的挑戰，將填補蓋茲的遺缺。

川普在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）發文說：「佛羅里達州兩個眾議院席次都是共和黨候選人拿下，大獲全勝。」

●威州選戰砸大錢創紀錄

威斯康辛州選戰花費創紀錄，大多用於廣告等活動催票，尤其是馬斯克試圖花錢拉攏選民。

馬斯克為川普去年大選砸了大約2.77億美元，這次也傾注資源投入威斯康辛州最高法院選舉。例如他上週末向兩名選民贈送100萬美元支票，並向其他簽署他的請願書的選民每人贈送100美元。

根據布瑞南司法中心（Brennan Center for Justice）說法，薛默和他的支持者花了超過5330萬美元，包括馬斯克的美國政治行動委員會（America PAC）1220萬美元。

克勞福陣營和她的支持者估計已花費4510萬美元。

布瑞南司法中心說，這些花費使得威斯康辛州選戰成為美國司法史上最燒錢的選舉。