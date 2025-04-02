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誤將男子驅逐至薩爾瓦多 川普政府承認行政疏失

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國政府律師團隊承認倉促的驅逐程序發生「行政疏失」，誤將一名男子送至薩爾瓦多惡名昭彰的監獄。這起事件讓總統川普強硬的移民政策再次受到嚴格審視。

法新社和路透社報導，川普2.0政府上任後為兌現競選承諾，大規模打擊移民，稱藉此全面掃蕩幫派分子及其他暴力罪犯。

然而，一些與組織犯罪關係薄弱或毫無瓜葛的人也遭倉促驅逐。申訴案件愈來愈多，人權團體、民主黨陣營怒火也愈來愈高，就連川普一部分的盟友，包括深具影響力Podcast主持人喬羅根（Joe Rogan），也都表達不滿。

昨天提交的法院文件顯示，薩爾瓦多男子阿布雷戈賈西亞（Kilmar Abrego Garcia）3月與數百名疑似幫派成員一同被送至薩爾瓦多。

他2019年遭控為幫派成員，但從未被定罪，且法官認定他在薩爾瓦多有受到傷害的風險，因此給予他免於遞解出境的保障。他後來定居馬里蘭州，妻子與5歲兒子都是美國公民

他今年3月12日遭美國移民暨海關執法局（ICE）半路攔下，接著上銬帶走，當月15日就被送上飛機送往薩爾瓦多。

根據昨天的法院文件，政府律師團隊承認，阿布雷戈賈西亞是因為「行政疏失」而被驅逐出境；但他們主張，由於阿布雷戈賈西亞現已不在美國境內，聯邦法院如今沒有把他帶回來的權限。

今天被追問此事時，白宮立場堅決，聲稱未公開的證據顯示阿布雷戈賈西亞「實際上是殘暴的MS-13幫派領袖」。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在記者會中表示：「外國恐怖分子在美國不再享有法律保障，總統有權限將這些罪大惡極的人驅逐出美國社會。」

幫派 美國公民 薩爾瓦多

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