川普揮裁員大刀 FDA、CDC等衛生機關砍1萬人

根據多名知情人士,川普政府今天開始在美國衛生機構大規模裁員,砍掉1萬名人力,在他們收到解僱通知的幾個小時後,保全人員便禁止部分員工進入。

路透社報導,這次裁員影響美國衛生及公共服務部(HHS)旗下數個備受關注的機構,包括食品暨藥物管理局(FDA)、疾病管制暨預防中心(CDC)與國家衛生研究院(National Institutes of Health),是總統川普與身價億萬的得力助手馬斯克(Elon Musk)為聯邦政府瘦身與削減支出廣泛計畫的一環。

衛生部長小羅勃甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)說,這波裁員加上最近其他人員的離職,將總員工人數從8萬2000人縮減至6萬2000人,對精簡臃腫的官僚體制而言至關重要。

然而,這波行動還包括裁減負責監督公共衛生、癌症研究、疫苗與藥物審批的頂尖科學家,引發人們擔憂美國將如何因應衛生緊急狀況,像是正在爆發的麻疹疫情與持續擴散的禽流感。

小羅勃甘迺迪在社群媒體X上發文表示:「我們為失去工作的同事感到惋惜。但現實狀況很清楚:我們一直在做的事無法發揮成效。」他又說,為了讓衛生及公共服務部專注於預防慢性疾病的核心任務,這些改變為必要之舉。

FDA被公認是全球最頂尖的藥物監管機構,其中離職的人員包括藥品評估暨研究中心(Center for DrugEvaluation and Research)新藥辦公室(Office of NewDrugs)主任史坦(Peter Stein)。根據知情人士,他在面臨遭解僱的情況下於今天辭職。

根據路透社看到的電子郵件,FDA煙草產品中心(Center for Tobacco Products)主任金恩(BrianKing)寄信給FDA員工說明自己遭開除。在此之前,FDA備受尊敬的頂尖疫苗官員馬克斯(Peter Marks)也遭到解職。

前專員克里夫(Robert Califf)在職場社群平台領英(LinkedIn)發文說:「我們所知的FDA已經結束了、大多數具有制度知識並對產品開發和安全有深刻了解的領導人都不再受到聘僱。」

在華盛頓市中心,一名職員在現場告訴路透社,在員工要進入設有數個衛生及公共服務部辦公室和部門的瑪麗.斯威澤大樓(Mary Switzer Building)時,保全人員告知他們已遭到解僱。

這名員工說:「到目前為止,有數十人是以這種方式遭裁員。」他們之中包括一名聽障人士,保全人員必須在手機上打字,才能向她傳達已被開除的訊息。

這名員工說:「所以,現在是由保全人員來通知員工,他們失業了。」

根據消息人士,一名FDA職員說,員工必須在大樓入口出示識別證,遭到解僱的員工會收到一張票券,並被告知返家。員工排隊好幾個小時,還不知道排到前面時會發生什麼事。

根據路透社看到的票券,上頭寫著10個不同部門的電話號碼,請他們撥電話取回他們的「必要」裝備。