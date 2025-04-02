台灣文化躍上美國繪本 台裔金立葳施展童年魔法

台裔美籍作家金立葳繪本「奶奶的山」，描寫台灣祖母帶美國小女孩踏上返台旅程，用孩子眼光看見詩意台灣，「一個擁抱、一個零食，一點一滴都充滿魔法」。

42歲的金立葳（Livia Blackburne）擁有傲人學歷，畢業於哈佛大學生化系，在麻省理工學院（MIT）獲得認知神經科學博士學位；但她現在的身分是作家，奇幻小說曾登上紐約時報暢銷榜，近年跨足童書繪本，把童年對台灣的記憶轉化成彩色書頁。

金立葳在台灣出生，5歲隨家人移居美國。她接受中央社專訪時，回顧成長過程，儘管早已「美國化」，至今仍與台灣有深厚的感情，源於「家人是最佳嚮導，透過他們，我重新與台灣連結，讓我記得台灣是多麼美好的地方」。

美國社會是移民大熔爐，各族裔努力爭取文化能見度。出版市場上多元文化主題常見，但以台灣為主題的作品稀少，童書繪本更罕見。

金立葳4年前出版「我夢見婆婆」（I Dream ofPopo）就是重要一步，呈現台裔5歲小女孩移居美國之後，越洋對台灣外婆的想念，台式生活場景躍然紙上；新作品「奶奶的山」（Nainai's Mountain）仍從孩童眼光出發，但這次是奶奶帶著小女孩遊台灣。

金立葳寫奇幻小說，成為暢銷作家，轉戰童書繪本領域，進入一個不同的世界。

她生動形容：「寫小說像建造一艘大船，耗時好幾個月，你要拿著大塊木頭，在太陽下敲敲打打。花很長時間，終於有一部龐大作品。創作繪本較像在瓶子裡造船，你需要一個鑷子，你要看很細節的東西，把一個很大的想法裝進一個小小的容器裡。」

故事描寫來自加州的小女孩第一次踏上台灣，儘管帶著時差與不安，但在奶奶的帶領下，漸漸走進台灣的街道、山間，也從奶奶口中回顧上個世代的童年記憶。

台灣社會在幾個世代內經歷巨大變化，這本童書可見縮影。金立葳分享，她為了寫作訪談父母，寫進書中成為幾個深刻的場景，例如父母孩童時期，街上有三輪車，那時為了省錢，全家人擠進一台三輪車搭去看電影。

故事中奶奶帶著小女孩，從都市進入鄉間，從摩天大樓到三合院、香腸攤、早餐店。金立葳印象最深的是香腸攤的彈珠台，「如果打贏，你可以免費贏得一根香腸」。

上一本繪本寫自己5歲離開台灣之後的故事，這本則是一場想像力實驗，寫書時女兒還沒去過台灣，近期金立葳打算帶著8歲女兒回台灣。她說，儘管女兒是第一次到台灣，但她相信家人是最好的嚮導。

金立葳回顧自己的經驗，在美國生活多年，回到台灣很多東西都不習慣「天氣很熱、蟑螂會飛，我的中文不如從前，看不懂招牌」。但她說，因為台灣的家人，使她重新與台灣連結，記得台灣的美好。

從祖孫的感情、孩子的眼光出發，金立葳用跨文化的故事呈現感情議題。她說自己創作故事，經常從情感出發，這本書呈現的是孩子在祖母懷抱裡的安全感，無論是觸摸、擁抱與耐心的解說，一點一滴都是愛。

比喻寫小說如建造大船，金立葳在繪本的瓶中船裡，留下記憶深處的感動細節，源於童年與婆婆的互動，以及自己身為母親與女兒的情感，「當你是個孩子，你會用比較單純的方式想事情，一點一滴都像是魔法，一個擁抱、一個零食，我都試著寫進作品裡」。

她說，自己會成為奇幻小說作家，因為年輕時愛讀小說，自從有了女兒，開始大量讀繪本，每年讀上百本兒童繪本，發現無論讀者是大人或小孩，繪本是很美的藝術形式，「希望藉此分享我的文化，給美國和全世界的人們」。