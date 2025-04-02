路透：川普擬放寬軍售管制 助攻美國防巨頭搶訂單

路透引述知情人士報導，美國總統川普計畫放寬軍事裝備出口規定，此舉可能增加美國大型國防承包商的銷售，如洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、雷神（RTX Corp）和波音（Boeing Co），這項命令最快將在當地時間4月1日或2日公布。

消息人士透露，新命令預計與國安顧問沃茲去年擔任眾院議員提出的法案相似。白宮尚未回應置評。

沃茲2024年支持修改《美國武器出口管制法》（U.S. Arms Export Control Act），將需要經過國會審查的軍售案金額門檻調高。武器移轉的最低金額將從1400萬美元提高至2300萬美元；而涉及軍事裝備、升級、訓練及其他服務的軍售案門檻，則將從5000萬美元提高至8300萬美元。

路透指出，美國對於北約國和主要盟國，包括澳洲、以色列、日本、南韓與紐西蘭，需過國會審核的軍售金額門檻本來就比較高，國會只需在武器移轉前15天接獲通知，而對其他多數國家則需提前30天通報。