華郵披露：美國安顧問和團隊用Gmail溝通政府事務

美國國家安全顧問瓦爾茲日前誤將一名新聞工作者加入美方高層官員的群組對話引發爭議後，華郵今天披露，包括瓦爾茲在內的美國總統川普國安團隊成員使用個人Gmail信箱進行政府事務溝通，恐再引發外界質疑。

美國時事雜誌「大西洋月刊」（The Atlantic）總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）日前意外被拉入國安高層在加密通訊軟體Signal的群組，瓦爾茲（MikeWaltz）、副總統范斯（JD Vance）等人對美國空襲葉門計畫的討論都被看光。瓦爾茲事後說，對誤將一名新聞工作者加入這個群組對話一事「負全責」。

華盛頓郵報（The Washington Post）今天獨家報導，根據華郵檢視相關文件及和3名美國官員的訪談，包括瓦爾茲在內的美國國家安全會議成員曾使用個人Gmail信箱來溝通政府事務。使用Gmail的安全性遠不及加密通訊軟體Signal，這是美國國安高層在資料安全方面做法備受質疑的最新例子。

根據華郵檢視的電子郵件，瓦爾茲一名資深助理曾使用商用電子郵件服務和其他政府機構的同僚進行高度技術性的對話，內容涉及與目前持續的衝突相關的敏感軍事地點及強大武器系統。儘管這位國安會官員使用Gmail帳號，其他機構的同僚則使用政府電子郵件進行通訊。

官員指出，瓦爾茲的Gmail信箱收過較不敏感、但仍可能被利用的訊息，例如他的行程及其他工作文件；瓦爾茲有時還會直接把自己的行程複製貼上到Signal，以便協調會議及相關討論。這些官員以不具名方式發言，描述他們認為是有問題的訊息處理方式。

專家指出，就算只是用來傳送非機密內容，使用個人郵件仍存有風險，這是因為外國情報機構高度重視像是國安顧問等政府高層官員的通訊及行程安排等資訊。

白宮國安會發言人休斯（Brian Hughes）回應表示：「瓦爾茲不曾也不會透過非加密（open）帳號傳送機密資訊。」

被問及瓦爾茲團隊成員透過Gmail討論機敏的軍事事務，休斯說，國安會人員有使用安全平台來傳遞機敏資訊的指引。

不過，一名資深美國官員也透露，瓦爾茲在Signal創立其他對話群組，和內閣成員討論包括俄烏戰爭等敏感話題。

休斯表示，Signal「已獲批准，在某些情況下還會自動裝到政府相關裝置裡」。他坦言，Signal不該被用來傳送機密資訊，但堅稱瓦爾茲從未將其用於此用途。