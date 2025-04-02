快訊

想大便大不出來？專家建議晚間「1活動」有助隔天排便

MLB／去年拿魚雷棒→今年肘傷進傷兵？史丹頓不想回答這一題

403花蓮地震周年／直擊巨石、漂流木佔據 太魯閣美景成「原始荒野」

美國旅遊業淪「海嘯第一排」…川普極端政策 動搖數十億美元觀光收入

遠見／ 文‧邱祐慶
美國一直以來都是全球旅遊熱點。圖為紐約時代廣場。圖／Ingimage
美國一直以來都是全球旅遊熱點。圖為紐約時代廣場。圖／Ingimage

美國原本是全球旅遊熱點，但近來在川普強硬的邊境政策下，外國旅客入境時遭遇拘留的事件頻傳，外界不禁疑慮：美國是否仍是安全、友善的旅遊目的地？同時，川普的關稅政策、讓加拿大成為美國「第51州」的言論，以及對俄羅斯友善的態度，也衝擊外國遊客的信心。情況若持續惡化下去，美國旅遊業未來是否會進一步衰退，引發外界關注。

現在去美國旅遊還安全嗎？隨著多起國際旅客在入境美國時遭遇長時間拘留的事件曝光，外界開始對川普政府加強邊境安全與簽證審查的政策產生疑慮。《彭博》指出，若這種情況持續下去，不僅旅客將受影響，美國經濟也可能受到衝擊。

報導提到，美國政府有責任保護邊境，並進行執法，但日益強硬的入境措施，可能讓外國遊客卻步，進而影響美國每年數十億美元的觀光收入。

拘留案例頻傳，外國政府紛紛示警

《彭博》報導，日前一名25歲的德國遊客席拉夫（Lucas Sielaff）因語言誤解，在美國被拘留兩週，德國外交部隨後就警告，擁有簽證或「旅行授權電子系統」（ESTA）並不代表一定能順利入境，提供錯誤資訊或逾期停留可能導致拘留。雖然德國政府強調這並非正式的旅遊警告，但許多旅客可能會將其視為警訊。

英國政府近期也修改旅遊建議，提醒民眾美國入境規則執行嚴格，違規者可能遭到逮捕或拘留。這項修正是在一名28歲的英國背包客伯克（Becky Burke）被拘留19天後做出的。伯克的父母向《BBC》投訴，女兒在被押解時戴上「腳鐐、腰鏈和手銬」，就像罪犯一樣。

此外，法國與美國近日則對一名法國科學家被拒絕入境的事件說法不一。美國政府否認與該學者批評川普政府的研究政策有關，聲稱是因為科學家的電子設備存有機密資訊，並違反保密協議。然而，這個事件已在國際學術界引發關注。

數個歐洲國家還警告，跨性別人士若護照上的性別標註為「X」，而非男性或女性，可能在入境美國時遭遇困難，因為川普不承認跨性別。

川普的關稅、俄烏態度，影響外國遊客觀感

除了邊境政策，川普的各項言論，也正影響外國遊客的觀感。

根據研究機構Tourism Economics在2月27日發布的報告，預計今年訪美旅客將下降5.1%，而外國遊客的消費預計將減少11%，也就是180億美元的經濟損失。

《Fortune》則分析，這個趨勢與川普政府的貿易關稅政策，以及對俄羅斯的友好態度有關。此外，貿易戰的擴大，也可能會抑制美國貿易伙伴的經濟成長，並對他們的貨幣造成壓力。

報告指出，在主要客源市場中，川普的極端政策與言論，加上對國內重要產業、小型企業和家庭造成的經濟損失，將進一步抑制赴美旅遊需求，例如，一些組織可能因政治壓力，而避免在美國舉辦活動，或是派遣員工前往美國，影響商務旅行。

另外，來自加拿大的遊客，正在大量取消赴美計畫，《Fortune》認為，這與川普的關稅政策，以及他要求加拿大成為美國「第51個州」的言論有關。事實上，今年2月，從美國返回加拿大的自駕人數，較去年同期下降了24%，預計全年加拿大赴美旅遊將下降15%。

Tourism Economics也警告，美國政府的關稅政策，以及川普在俄烏戰爭中對俄羅斯較為友善的態度，也正在傷害歐洲民眾對美國的觀感，進而影響旅遊意願。

情況若持續惡化，旅遊業者：未來可能裁員

旅遊業的低迷，讓美國當地旅行社特別有感。

《紐約時報》報導指出，紐約、佛羅里達與加州等熱門旅遊地區的中小型旅遊業者，就已經受到嚴重影響。紐約市旅遊公司Real New York Tours負責人米勒（Luke Miller）表示，加拿大遊客的抵制，導致他的公司損失數千美元，更已有20個旅遊團體取消行程，他擔心如果情況沒有改善，可能不得不裁員。

為應對危機，各州旅遊部門紛紛加強宣傳，試圖挽回國際遊客信心。

加州旅遊局（Visit California）調整2025年旅遊支出預測，從1660億美元下調至1600億美元，並強調加州仍歡迎國際旅客。紐約市旅遊與會展局（New York City Tourism+ Conventions）則計畫加強宣傳曼哈頓以外地區的旅遊景點，希望透過較低的消費吸引國際旅客。

然而，旅遊業者對此持保留態度。米勒表示，如果夏季旅遊需求無法回溫，他的公司將難以生存。「我們可說是海嘯第一排，未來的不確定性令人擔憂。」

2026年世界盃，恐進一步放大問題

美國即將與墨西哥、加拿大共同舉辦2026年世界盃足球賽，屆時全球將關注美國如何對待外國遊客。雖然狂熱的體育迷可能仍會前來觀賽，但一般遊客可能因政治因素，而選擇避開美國。

川普政府的不確定性與法治挑戰，或許會讓美元走弱，使美國旅遊更為親民，但屆時美國可能已失去太多國際友善度，導致潛在訪客卻步。

《彭博》建議，針對計畫赴美的旅客，建議熟悉自身權利、確保簽證與相關文件齊全、謹慎處理電子設備內資訊，並在接受邊境官員盤問時明確表達行程目的，避免任何可能引發不必要拘留的風險。

美國的入境政策正經歷重大變革，並對全球遊客產生深遠影響，雖然大多數遊客依然能順利入境，但個別案例的負面影響，已在全球引起關注。如果美國政府不改善對外國遊客的態度，長遠來看，不僅將損害美國的國際形象，也可能衝擊其國內的旅遊產業。

延伸閱讀

（本文出自2025.03.28《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

加拿大 川普 旅遊業 美國

延伸閱讀

川普傳將以行政命令增加武器出口

美國對等關稅倒數計時 白宮：華爾街會沒事的

「美聯電」話題 川普新思路 晶圓雙雄泛美化矽盾打折扣

共軍對台軍演 白宮：總統川普強調維持台海和平

相關新聞

路透：川普擬放寬軍售管制 助攻美國防巨頭搶訂單

路透引述知情人士報導，美國總統川普計畫放寬軍事裝備出口規定，此舉可能增加美國大型國防承包商的銷售，如洛克希德馬丁（Loc...

美國旅遊業淪「海嘯第一排」…川普極端政策 動搖數十億美元觀光收入

美國原本是全球旅遊熱點，但近來在川普強硬的邊境政策下，外國旅客入境時遭遇拘留的事件頻傳，外界不禁疑慮...

台灣文化躍上美國繪本 台裔金立葳施展童年魔法

台裔美籍作家金立葳繪本「奶奶的山」，描寫台灣祖母帶美國小女孩踏上返台旅程，用孩子眼光看見詩意台灣，「一個擁抱、一個零食，...

美孔子學院多已關閉 川普政府關注外國勢力影響校園

美國總統川普在首任期間宣布孔子學院美國中心為「外國代表機構」，全美超過百間孔子學院已陸續停止運作。川普政府關注境外勢力在...

華郵披露：美國安顧問和團隊用Gmail溝通政府事務

美國國家安全顧問瓦爾茲日前誤將一名新聞工作者加入美方高層官員的群組對話引發爭議後，華郵今天披露，包括瓦爾茲在內的美國總統...

川普傳將以行政命令增加武器出口

路透引述未具名的多位知情人士報導，美國總統川普計劃發布一項行政命令，放寬軍事裝備的出口規定。據了解，川普政府最周二（1日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。