美國旅遊業淪「海嘯第一排」…川普極端政策 動搖數十億美元觀光收入

美國原本是全球旅遊熱點，但近來在川普強硬的邊境政策下，外國旅客入境時遭遇拘留的事件頻傳，外界不禁疑慮：美國是否仍是安全、友善的旅遊目的地？同時，川普的關稅政策、讓加拿大成為美國「第51州」的言論，以及對俄羅斯友善的態度，也衝擊外國遊客的信心。情況若持續惡化下去，美國旅遊業未來是否會進一步衰退，引發外界關注。

現在去美國旅遊還安全嗎？隨著多起國際旅客在入境美國時遭遇長時間拘留的事件曝光，外界開始對川普政府加強邊境安全與簽證審查的政策產生疑慮。《彭博》指出，若這種情況持續下去，不僅旅客將受影響，美國經濟也可能受到衝擊。

報導提到，美國政府有責任保護邊境，並進行執法，但日益強硬的入境措施，可能讓外國遊客卻步，進而影響美國每年數十億美元的觀光收入。

拘留案例頻傳，外國政府紛紛示警

《彭博》報導，日前一名25歲的德國遊客席拉夫（Lucas Sielaff）因語言誤解，在美國被拘留兩週，德國外交部隨後就警告，擁有簽證或「旅行授權電子系統」（ESTA）並不代表一定能順利入境，提供錯誤資訊或逾期停留可能導致拘留。雖然德國政府強調這並非正式的旅遊警告，但許多旅客可能會將其視為警訊。

英國政府近期也修改旅遊建議，提醒民眾美國入境規則執行嚴格，違規者可能遭到逮捕或拘留。這項修正是在一名28歲的英國背包客伯克（Becky Burke）被拘留19天後做出的。伯克的父母向《BBC》投訴，女兒在被押解時戴上「腳鐐、腰鏈和手銬」，就像罪犯一樣。

此外，法國與美國近日則對一名法國科學家被拒絕入境的事件說法不一。美國政府否認與該學者批評川普政府的研究政策有關，聲稱是因為科學家的電子設備存有機密資訊，並違反保密協議。然而，這個事件已在國際學術界引發關注。

數個歐洲國家還警告，跨性別人士若護照上的性別標註為「X」，而非男性或女性，可能在入境美國時遭遇困難，因為川普不承認跨性別。

川普的關稅、俄烏態度，影響外國遊客觀感

除了邊境政策，川普的各項言論，也正影響外國遊客的觀感。

根據研究機構Tourism Economics在2月27日發布的報告，預計今年訪美旅客將下降5.1%，而外國遊客的消費預計將減少11%，也就是180億美元的經濟損失。

《Fortune》則分析，這個趨勢與川普政府的貿易關稅政策，以及對俄羅斯的友好態度有關。此外，貿易戰的擴大，也可能會抑制美國貿易伙伴的經濟成長，並對他們的貨幣造成壓力。

報告指出，在主要客源市場中，川普的極端政策與言論，加上對國內重要產業、小型企業和家庭造成的經濟損失，將進一步抑制赴美旅遊需求，例如，一些組織可能因政治壓力，而避免在美國舉辦活動，或是派遣員工前往美國，影響商務旅行。

另外，來自加拿大的遊客，正在大量取消赴美計畫，《Fortune》認為，這與川普的關稅政策，以及他要求加拿大成為美國「第51個州」的言論有關。事實上，今年2月，從美國返回加拿大的自駕人數，較去年同期下降了24%，預計全年加拿大赴美旅遊將下降15%。

Tourism Economics也警告，美國政府的關稅政策，以及川普在俄烏戰爭中對俄羅斯較為友善的態度，也正在傷害歐洲民眾對美國的觀感，進而影響旅遊意願。

情況若持續惡化，旅遊業者：未來可能裁員

旅遊業的低迷，讓美國當地旅行社特別有感。

《紐約時報》報導指出，紐約、佛羅里達與加州等熱門旅遊地區的中小型旅遊業者，就已經受到嚴重影響。紐約市旅遊公司Real New York Tours負責人米勒（Luke Miller）表示，加拿大遊客的抵制，導致他的公司損失數千美元，更已有20個旅遊團體取消行程，他擔心如果情況沒有改善，可能不得不裁員。

為應對危機，各州旅遊部門紛紛加強宣傳，試圖挽回國際遊客信心。

加州旅遊局（Visit California）調整2025年旅遊支出預測，從1660億美元下調至1600億美元，並強調加州仍歡迎國際旅客。紐約市旅遊與會展局（New York City Tourism+ Conventions）則計畫加強宣傳曼哈頓以外地區的旅遊景點，希望透過較低的消費吸引國際旅客。

然而，旅遊業者對此持保留態度。米勒表示，如果夏季旅遊需求無法回溫，他的公司將難以生存。「我們可說是海嘯第一排，未來的不確定性令人擔憂。」

2026年世界盃，恐進一步放大問題

美國即將與墨西哥、加拿大共同舉辦2026年世界盃足球賽，屆時全球將關注美國如何對待外國遊客。雖然狂熱的體育迷可能仍會前來觀賽，但一般遊客可能因政治因素，而選擇避開美國。

川普政府的不確定性與法治挑戰，或許會讓美元走弱，使美國旅遊更為親民，但屆時美國可能已失去太多國際友善度，導致潛在訪客卻步。

《彭博》建議，針對計畫赴美的旅客，建議熟悉自身權利、確保簽證與相關文件齊全、謹慎處理電子設備內資訊，並在接受邊境官員盤問時明確表達行程目的，避免任何可能引發不必要拘留的風險。

美國的入境政策正經歷重大變革，並對全球遊客產生深遠影響，雖然大多數遊客依然能順利入境，但個別案例的負面影響，已在全球引起關注。如果美國政府不改善對外國遊客的態度，長遠來看，不僅將損害美國的國際形象，也可能衝擊其國內的旅遊產業。

（本文出自2025.03.28《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）