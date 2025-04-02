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錫價觸及2022年來最高價位 供應衝擊蓋過了關稅擔憂

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
錫價升至2022年以來最高價位，因剛果民主共和國和緬甸出現供應風險。路透
錫價升至2022年以來最高價位，因剛果民主共和國和緬甸出現供應風險。路透

錫價升至2022年以來最高價位，主要錫生產國緬甸和剛果民主共和國的供應風險抵消了關稅將影響工業需求的擔憂。

倫敦金屬交易所（LME）的錫價一度上漲2.5%，是連續第六天上漲，因為非洲國家民主剛果的一個主要礦山暫停營運，加上緬甸上周地震，有逾2,700人身亡。

倫敦當地時間下午5時51分，LME錫價上漲2.3%，結算價報每噸37,479美元，稍早一度升至37,565美元，為2022年5月以來最高。

LME其他主要金屬除鎳以外均下跌。

市場正在等候美國總統川普重塑全球貿易秩序最新行動的細節。華盛頓周三將公告一系列對等關稅，並立即生效。全面性關稅可能引發一波報復性措施，市場擔心工業需求降溫。

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