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演說超過24小時 民主黨議員破美參議院演講最長紀錄

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國聯邦參議員布克（Cory Booker）。美聯社
美國聯邦參議員布克（Cory Booker）。美聯社

美國民主黨聯邦參議員布克（Cory Booker）自3月31日晚間於參議院展開馬拉松式演講，截至美東時間1日晚間7時已逾24小時；布克在演講中批判川普政府的政策，是近期民主黨少見對川普政府的反擊，也成為參議院史上最長的演講。

民主黨近期因參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）支持共和黨版短期開支法案，讓聯邦政府得以不必關門，遭到自由派倡議人士及民主黨內部分聯邦眾議員的批評，民主黨內鬥也隨之浮上檯面，也出現要求舒默下台的呼聲，導致民主黨自去年大選敗選後，士氣至今依舊低迷。

紐澤西民主黨參議員布克周一晚間7時在參議院開始馬拉松演講，預告他將盡可能干擾參議院的日常議事，直到他身體撐不下去為止；布克說，他之所以這麼做，是因為他相信美國正處於處於危機之中。

布克也在社群平台上表示，他認為川普和馬斯克（Elon Musk）完全漠視法治、美國憲法和美國人民的需要。

布克說，希望他的演講能讓大家看到川普政府的所作所為。

布克曾在2020年競選民主黨總統提名人，不過最後因缺乏經費而退出選舉。

布克開講的時機點正逢美國總統川普即將宣布「對等關稅」（riciporcal tariff）的前夕，布克起初關心的重點在於川普政府刪減聯邦醫療補助（Medicaid），不過布克在演講中的談及議題也涉及社安福利（Social Security）、言論自由、減稅、關稅等。

布克不斷重申這無關左派或右派，稱這是大是大非的時刻、是關於國家的道德時刻。

除了針對不同議題發表意見，布克也朗讀來自選民的信和讀報；布克在演講過程中也開放讓其他民主黨參議員提問和發言，讓他得以喘口氣，但為了讓演講繼續，布克從頭到尾未曾離開議事廳。

布克稱自己的演講為「冗長演說」（fillbuster），但他的演講其實並不全然構成立法程序中常見的冗長演說；冗長演說必須是企圖拖延或阻止新法案通過，才算成立；不過，布克持續在議會廳演講，已阻礙到參議院1日下午的議事排程。

據報導，已故參議員瑟蒙（Strom Thurmond）於1957年民權法案表決前所做出的冗長演說，時間長達24小時又18分鐘，為參議院此前最長的演說時間；布克的演講時間在美東時間1日傍晚7時19分超過24小時又19分鐘，已經超越原來的紀錄；布克獲得在場民主黨參議員的起立鼓掌。

川普 民主黨 議員

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