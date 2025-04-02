標普和那斯達克收高 科技七雄在川普關稅揭曉前反彈

美國股市標普 500 指數和那斯達克綜合指數周二收高，大型科技股帶動美股反彈，投資人期待美國總統川普所謂的「解放日」是否會讓企業和投資人終於走出數周來困擾市場的貿易政策不確定性。

標普500指數開盤走低，午盤轉為上漲，最後上漲 21.22 點，漲幅 0.4%，收在 5,633.07 點；那斯達克綜合指數上漲 150.60 點，漲幅 0.9%，至 17,449.89 點。道瓊工業指數微跌11.80點，跌幅僅0.03%，至41,989.96點。

費城半導體指數上漲0.3%，輝達（NVIDIA）上漲1.6%，台積電ADR漲1.6%。

特斯拉率大型科技股走高，該公司周三公布第1季交車報告前上漲 3.6%。亞馬遜、微軟和Meta 等科技七雄股也上漲，漲幅介乎 1% 至 1.8%之間。

川普將於周三下午在白宮玫瑰園舉行的活動公布最新的關稅計畫，至少在美國市場收盤時，川普會宣布什麼內容仍是未知數。

美國10年期公債殖利率從周一的4.245%降至4.156%，是去年12月以來最低水準。黃金價格從周一的紀錄高位下跌0.1%，至每英兩3,118.90美元。被視為避險資產的黃金今年以來已上漲19%。

最近幾周，金融市場走勢震盪，因為投資人評估川普廣泛關稅計畫帶給經濟的影響，這引發了各界對美國經濟放緩和通脹上升的疑慮。

滙豐策略師Max Kettner團隊表示，「我們懷疑所謂的'解放日'能否代表關稅不確定性的終結。」「我們認為，4月2日反而更有可能帶來更多不確定性，進而導致領先指標出現更持久、廣泛的疲軟。」

Natixis Investment Managers Solutions 的投資組合策略師Garrett Melson 也說：「我認為我們不會得到投資人和商界領袖想要的那種明確性。」「歸根究底，我們花了很多時間談論關稅，但更大的問題是，我們面對的是一個未能全面運轉的經濟。」Melson表示，就目前而言，這意味投資人正「按兵不動，等待時機」。

強生股價重挫7.6%，該公司透過破產來了結數千起滑石粉產品訴訟案的計畫在法庭被否決。

航空股大跌，Jefferies調降西南航空、達美航空和美國航空的評級，擔心經濟不確定性可能擾亂商務和零售旅遊需求。達美航空、美國航空和西南航空跌幅在 2.4% 至 5.9%之間。

保守派新聞媒體 Newsmax 股價跳漲 208%，連續第二天飆升，周一在紐約證券交易所上市時上漲了逾700%。

CoreWeave 自上周五上市以來表現不全，但今天股價上漲 37.3%，重新回到了這家人工智慧（AI）資料中心服務公司 IPO 價格之上。