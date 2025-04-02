美國對等關稅倒數計時 白宮：華爾街會沒事的

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。（美聯社）
白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。（美聯社）

美國總統川普即將於4月2日宣布對等關稅政策，美股近期重跌，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）1日表示，美國總統川普希望所有的美國人民都能有好的表現，並表示華爾街會沒事的。

白宮1日舉行新聞記者會。針對各界普遍擔心關稅政策可能為市場帶來衝擊，甚至可能影響到退休老人的退休基金，李維特說，這是合理的擔憂，並表示，川普非常嚴肅正視這些擔憂，也每天都在處理應對它們。

李維特說，2日對等關稅的宣布，旨在保護這些退休公民的未來世代，確保他們的孩子在美國找得到工作，以實現他們的美國夢。

李維特也說，川普會一直保護年長、納稅公民的社會保障（social security），並致力於實施經濟方程式，在降低通膨、能源價格和大幅解除管制的同時，有效的實施關稅。

在股票市場的部分，李維特說，股市的情況只是一時的快照，並指出，道瓊指數（Dows）3月31日還向上漲。

李維特說，總統希望所有美國人民都有好表現，尤其是中小企業和一般民眾，這也是關稅政策的主要目標；李維特說，她已重複說過很多遍，就像在川普的第一任期，華爾街會沒事的。

川普 美國 華爾街

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